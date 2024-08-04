«Он никто»: Кадыров отказался считать Зеленского мужчиной из-за его поступков

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что украинский лидер Владимир Зеленский не мужчина, так как у него нет достойных качеств для того, чтобы застрелиться.
По словам чеченского лидера, Зеленскому следовало внимательнее посмотреть, что он делает с простыми людьми, «забрасывая их в мясорубку». Кадыров отметил, что слушая своих западных союзников, предводитель киевского режима массово убивает граждан Украины.
Глава Чечни добавил, что Зеленскому нужно «встать на колени и просить прощение у украинского народа», а потом у РФ.
Ранее Кадыров в стихах высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее читайте в материале редакции «Радио 1».
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Глава Чечни добавил, что Зеленскому нужно «встать на колени и просить прощение у украинского народа», а потом у РФ.
Ранее Кадыров в стихах высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее читайте в материале редакции «Радио 1».
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Екатерина Коршунова