РАН: Рыбу из зоны разлива мазута на Кубани будет нельзя есть ещё несколько лет

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Рыбу и другие морепродукты, включая мидии и устрицы, которые будут добыты в зоне загрязнения мазутом Чёрного моря после ЧП с танкерами в Керченском проливе, будет небезопасно употреблять в пищу ещё в течение нескольких лет.
Об этом ТАСС сообщила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ (Институт биологии южных морей) Российской академии наук, кандидат биологических наук Александра Андреева. По её словам, даже если моллюски выживут, они наберут вредных веществ намного выше предельно допустимой концентрации. Конечно, ущерб для марикультурных хозяйств будет колоссальный, отметила эксперт.
По данным ученых, утилизация нефтепродуктов в донных осадках происходит в течение двух лет. В основном их разрушают микроорганизмы и двустворчатые моллюски, поглощающие загрязнения из окружающей среды. Андреева рассказала, что в районе Керченского пролива обитают несколько видов таких моллюсков.
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Александр Бойцов