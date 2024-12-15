СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива. Об этом главное управление ведомства по Республике Крым написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Однако после того, как появились сведения о первом погибшем одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав – нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.
Напомним, что в воскресенье потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. В общей сложности на их бортах находились 29 членов экипажа. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, повредившие конструкцию судов.
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Анастасия Чинкова