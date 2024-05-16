Радио1
Главная / Новости / Общество/ Раненого премьера Словакии ожидает ещё одна операция

Раненого премьера Словакии ожидает ещё одна операция

16 мая 2024, 14:14
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Премьера Словакии Роберта Фицо ожидает операция на тазобедренном суставе, пишет портал Pravda.
По данным издания, ему предстоит операция на тазобедренном суставе. Накануне врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у Фицо из-за ранения. Однако лекарства, разжижающие кровь, могут непредсказуемо подействовать на организм, предупредили медики.

Робер Фицо получил ранение вчера. В него выстрелили пять раз после заседания кабмина в городе Гандлова. Политик вышел пообщаться с общественностью, в это время его ранили в грудь и живот. Фицо на вертолете экстренно доставили в один из госпиталей в Братиславе.



Как в четверг заявил глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, покушение на Фицо, вероятнее всего, было организовано западными спецслужбами с целью запугать неугодных Вашингтону и Брюсселю европейских политиков.

Читайте также:

Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо

Словакия заявила об изменении политики в отношении ЕС и США

Словакия отказалась присоединиться к идее Чехии по закупке снарядов для ВСУ
#словакия
#премьер-министр
#больница
Семья из Челябинска похоронила канадца вместо отца из-за путаницы с телами
16 мая 2024, 14:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

Семья из Челябинска ошибочно похоронила гражданина Канады вместо своего отца, сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечает издание, в марте россиянин Илья Нероев во время отдыха на Кубе скончался от сердечного приступа. Через несколько недель тело мужчины передали родственникам. На похоронах они не смогли узнать Нероева, хотя сотрудники ритуальной фирмы утверждали, что внешность умершего значительно изменилась в результате бальзамирования.

Однако вскоре стало известно, что при перевозке тел произошла путаница, и они похоронили 68-летнего гражданина Канады Фараха Жарджура из Монреаля, который также умер от сердечного приступа во время отдыха на Кубе.

Кубинские власти признали ошибку и возместили семье монреальца затраты на транспортировку в размере 10 тысяч канадских долларов (674,5 тысяч рублей). Семья Нероева уже обговорила с семьей Жарджура детали обмена телами.

Читайте также:

В Анталье погиб россиянин

В Таиланде погиб турист из России

На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
#семья
#труп
#мужчины
#сотрудники
#турист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье снизилась численность опасных лесных вредителей
16 мая 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Места распространения непарного тутового шелкопряда проверили на участках лесного фонда в трёх городских округах Московской области, специалисты зафиксировали значительное снижение количества кладок этого насекомого, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В рамках подготовки мероприятий по борьбе с непарным тутовым шелкопрядом обследования проводились в лесах округов Луховицы, Егорьевск и Шатура. По сравнению с весной прошлого года количество кладок и численность яиц этого вредителя снизились в 3-3,5 раза», — отметил председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
Он добавил, что полученные данные позволяют предполагать, что при проведении необходимой обработки очагов распространения этого вредителя и отсутствии температурных аномалий этим летом численность непарного тутового шелкопряда снизится до нормативных показателей.

В ведомстве отметили, что этим летом планируется обработать от шелкопряда более 10 тысяч гектаров земель лесного фонда, расположенных на востоке Подмосковья.

Читайте также:

Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев

В Подмосковье проверили пожарную безопасность участков на границах с лесами

Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
#вредитель
#лес
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов
16 мая 2024, 14:08

Фото: iStock/inga

Ушёл из жизни легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов, ему было 85 лет. Об этом сообщает Mash.
Автухов был одним из самых опытных пилотов в России, а также актёром и ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.
По данным издания, он умер 10 мая от онкологии.

Известно, что Автухов освоил более 20 типов самолётов и вертолётов. Он также испытывал КА-50 и стал первым пилотом пожарного вертолёта в Москве.

Он также попробовал себя и в актёрской деятельности, сыграв пилота вертолёта в фильме «Чёрная акула».

15 апреля также стало известно о смерти заслуженного летчика-испытателя сверхзвуковых самолетов Анатолия Квочура. Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не известны.

Читайте также:

Умер советский лётчик-предатель Беленко, угнавший в Японию истребитель МиГ-25

В Подмосковье умер летчик-испытатель Попов

Скончался старейший герой СССР, знаменитый летчик Василий Решетников
#акула
#аварии
#аэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Группа крови»: врач рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса
Врач-иммунолог Продеус: клещам все равно кого кусать
16 мая 2024, 13:45

Фото: istockphoto.com / Diy1

С приходом первого весеннего тепла начинается сезон активности клещей, который длится до поздней осени. Известно, что укусы этих членистоногих могут нанести вред здоровью и привести к серьезным последствиям.
О том, кого охотнее кусают клещи, влиляет ли на выбор жертвы группа крови, и как от них защититься, в беседе с «Радио 1» рассказал доктор-иммунолог Андрей Продеус.

По словам врача, какой-либо группы риска не существует, и клещи выбирают своих жертв спонтанно.
«Нет никакой группы риска. Им (клещам – прим.ред) абсолютно все равно кого кусать. Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. По крайней мере не доказано, что группа крови, половая принадлежность и так далее имеют значения для клещей. Для них разницы кого кусать нет», – пояснил врач.

Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей
Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей


Он также напомнил о некоторых мерах предосторожности, которые позволят избежать укуса опасных членистоногих.

«Правильно одеваться и наблюдать за процессом. Желательно быть привитым от клещевого энцефалита», – рекомендовал Продеус.

На вопрос о том, можно ли прививки от энцефалита делать детям, чтобы обезопасить их от укуса, врач ответил, что это делать не просто нужно, а необходимо.

Читайте также:

«Осторожно, клещи!»: Как защитить себя и своих питомцев от укуса клеща

Стало известно, какие вирусы переносят комары и клещи

В Подмосковье активизировались клещи
#подмосковье
#клещи
#прививки
#кровь
#врач
#вирусы
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В здании школы в Больших Вязёмах ремонтируют фасад и кровлю
16 мая 2024, 13:41

Фото: Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт Голицынской школы №2 ведётся в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского городского округа, о ходе работ рассказали в министерстве стройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте общей площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров ведутся работы по устройству фасада и кровли, кроме того, строители монтируют перегородки, обустраивают инженерные сети и проводят отделочные работы», — говорится в сообщении.
В работах задействованы 80 человек, используется три единицы техники.

Помимо ремонта здания, в школе проведут полное обновление технического оборудования и мебели. Все работы подрядчик должен завершить до начала учебного года.

Ранее сообщалось, что в селе Немчиновка Одинцовского округа практически завершено строительство новой школы, готовность объекта оценивается в 89,5%.

Читайте также:

Капремонт Ступинской школы искусств завершат к 1 сентября

Капремонт Туровской школы в Серпухове выполнен на 45%

Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада
#большие вязёмы
#строительство
#школа
#капитальный ремонт
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одинцове строительство новой школы завершено на 95%
16 мая 2024, 13:28

Фото: Мария Шматкова

Строительство новой школы в селе Немчиновка Одинцовского округа практически завершено: собирают мебель и благоустраивают территорию. Об этом сообщил корреспондент.
Специалисты завершают монтажные работы актового и спортивного залов, а также приступили к сборке мебели.

«На нашем объекте работы практически завершены, особенно внутренняя часть. Стройготовность самого здания около 95%, всего объекта около 89,5%. Остались незначительные отделочные работы по актовому залу и спортивному залу, там сейчас укладывают покрытие и также пуско-наладочные работы, все остальные работы завершены в полном объёме. Сейчас проходит поставка мебели в начальные и старшие классы, её сразу собирают и расставляют по классам. На объекте задействованы порядка 50 человек, основные силы брошены на благоустройство территории», — поделился руководитель проекта Олег Ряузов.

Полностью завершить все работы и сдать объект планируется к концу мая этого года. В эксплуатацию здание будет сдано к 1 сентября.

Читайте также:

В Подмосковье стартовало строительство тротуаров

В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада
#подмосковье
#строительство
#школы
#специалисты
#здание
#одинцово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт Ступинской школы искусств завершат к 1 сентября
16 мая 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт детской школы искусств ведётся на улице Некрасова в Ступине, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 60%. Завершить ремонт в полном объёме планируется до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте общей площадью более двух тысяч квадратных метров завершают фасадные работы, монтируют внутреннюю систему отопления и канализации, отделывают внутренние помещения и устанавливают подоконники. В ремонте занято 30 человек», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании также установят новую мебель, кроме того, планируется благоустроить и озеленить прилегающую территорию. А 1 сентября школа вновь откроет двери для учеников.

Читайте также:

Капремонт Туровской школы в Серпухове выполнен на 45%

В Подмосковье стартовало строительство тротуаров

Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада
#ступино
#школа искусств
#капитальный ремонт
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия перенесла отправку совместной с Китаем ядерной установки на Луну
Борисов: ядерную установку для станции РФ и Китая отправят на Луну после 2036-го
16 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Helen_Field

Отправку на Луну ядерной установки производства РФ для совместной российско-китайской станции перенесли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации Роскосмос Юрия Борисова.
Он отметил, что установку нужно сначала «разработать и испытать на Земле», после чего «по планам экспансия Земли — это где-то после 2036 года».

Ранее он заявлял, что разработка ядерной энергетической установки уже началась. Китай и РФ могут разместить её на Луне в 2033-2035 годах, отмечал Борисов.

В апреле глава российской госкорпорации «Роскосмос» сообщал, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году. На сегодняшний день осуществляется процесс создания модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. По словам главы «Роскосмоса», недавно завершились все необходимые испытания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос

Глава «Роскосмоса» Борисов: Появлению SpaceX в РФ поможет рынок, а не «пендель»

Борисов: «Роскосмос» запустит три экспериментальных спутника разведки
#испытания
#роскосмос
#разработка
#станции
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском округе поймали трёх нелегальных перевозчиков мусора
16 мая 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Три грузовика, перевозившие строительный мусор без необходимых документов, задержали полицейские на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В ходе рейдов рядом с деревней Чулково Раменского округа были задержаны водители трёх грузовиков, в которых нелегально перевозились строительные отходы. На нарушителей были составлены протоколы, которые сотрудники ДПС передали нам. Наши инспекторы выписали постановления об административных правонарушениях по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что в Московской области ведётся активная борьба с нелегальными перевозчиками мусора, в ней задействованы как инспекторы экологического надзора, так и полицейские. Кроме того, выявлять нарушителей помогают дорожные камеры.

Читайте также:

Свалку стройотходов в деревне Софьино убрали по распоряжению Минэкологии Подмосковья

В Подмосковье запустили сервис СМС-оповещений о неблагоприятных погодных условиях

Назван срок окончания рекультивации полигона «Егорьевский»
#раменский городской округ
#строительный мусор
#минэкологии мо
#нарушители
#тихон фирсов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф