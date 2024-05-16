Раненого премьера Словакии ожидает ещё одна операция

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Премьера Словакии Роберта Фицо ожидает операция на тазобедренном суставе, пишет портал Pravda.
По данным издания, ему предстоит операция на тазобедренном суставе. Накануне врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у Фицо из-за ранения. Однако лекарства, разжижающие кровь, могут непредсказуемо подействовать на организм, предупредили медики.
Робер Фицо получил ранение вчера. В него выстрелили пять раз после заседания кабмина в городе Гандлова. Политик вышел пообщаться с общественностью, в это время его ранили в грудь и живот. Фицо на вертолете экстренно доставили в один из госпиталей в Братиславе.
Как в четверг заявил глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, покушение на Фицо, вероятнее всего, было организовано западными спецслужбами с целью запугать неугодных Вашингтону и Брюсселю европейских политиков.
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Робер Фицо получил ранение вчера. В него выстрелили пять раз после заседания кабмина в городе Гандлова. Политик вышел пообщаться с общественностью, в это время его ранили в грудь и живот. Фицо на вертолете экстренно доставили в один из госпиталей в Братиславе.
Как в четверг заявил глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, покушение на Фицо, вероятнее всего, было организовано западными спецслужбами с целью запугать неугодных Вашингтону и Брюсселю европейских политиков.
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Алёна Самарева