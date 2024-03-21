Словакия отказалась присоединиться к идее Чехии по закупке снарядов для ВСУ

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Братислава не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
Идею закупки снарядов для ВСУ у третьих стран озвучил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Вслед за главой МИД Словакии о неучастии своей страны в поставках снарядов на Украину объявил также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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Александр Бойцов