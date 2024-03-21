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Словакия отказалась присоединиться к идее Чехии по закупке снарядов для ВСУ

21 марта 2024, 16:28
Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Братислава не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

В своём выступлении по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге, которое транслировал словацкий телеканал RTVS, глава внешнеполитического ведомства республики заявил, что правительство имеет чёткую позицию по этому вопросу: Словакия не будет принимать участия в поставках вооружений на Украину. Этот конфликт не имеет военного решения, поэтому Братислава не присоединится к чешской инициативе. Словакия ограничится только гуманитарными поставками, подчеркнул Бланар.

Идею закупки снарядов для ВСУ у третьих стран озвучил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Вслед за главой МИД Словакии о неучастии своей страны в поставках снарядов на Украину объявил также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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В НАТО сочли необходимым провести дополнительную мобилизацию на Украине
21 марта 2024, 17:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Украине нужна дополнительная мобилизация, считает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Свое мнение политик озвучил на Киевском форуме по безопасности, передает украинская газета «Страна.ua».
По мнению Бауэра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в вооружении, амуниции и боевых припасах, но и в живой силе.

«Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости мобилизовать порядка 500 тысяч украинских мужчин на фронт.

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Он уверен, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и только навредил.

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#украина
#всу
#мобилизация
#киев
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СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию
Foreign Affairs: ЕС может пойти на сделку с Россией при выводе ядерных сил США
21 марта 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Вывод военных сил США из Европы может привести к наращиванию ядерных арсеналов некоторыми европейскими странами или заключению двусторонних соглашений с Россией. Об этом 21 марта пишет журнал Foreign Affairs.
По информации издания, Европейский союз уже работает над интеграцией в оборонной сфере, но времени на этот процесс может не хватить. Перспективы получения необходимой поддержки от США также оказываются под вопросом из-за смены поколений в руководстве США.

Авторы публикации указывают на возможность ослабления взаимодействия США в рамках НАТО, независимо от того, кто будет управлять Белым домом. По их мнению, внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу предпринять решительные шаги, такие как увеличение ядерных арсеналов или укрепление связей с Россией, что может привести к серьезному расколу в Европейском союзе и способствовать распространению ядерного оружия.

Эксперт Макс Бергманн из Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований подчеркивает необходимость более активной роли Европы в альянсе НАТО и призывает лидеров альянса поддержать эту идею на предстоящем саммите в Вашингтоне.

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#нато
#песков
#рф
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Песков: Давление США и ЕС не помешает развитию отношений России и КНР
21 марта 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Давление Евросоюза и США на Китай создаёт определённые проблемы. Однако это не станет серьёзным препятствием для дальнейшего развития отношений России и КНР.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию о якобы возникших сложностей с приёмом платежей из России некоторыми китайскими банками. Он признал, что беспрецедентное давление на Китай со стороны Вашингтона и Брюсселя продолжается, и даже усиливается, в том числе и в контексте российско-китайских отношений. Но всё это вполне преодолимо, отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, благодаря высочайшему уровню взаимоотношений Москвы и Пекина и характеру сложившихся торгово-экономических и культурных связей обе страны имеют потенциал для того, чтобы преодолевать любые искусственно создаваемые Западом препятствия.

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#китай
#страны
#дмитрий песков
#рф
#россия
#сша
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Словения объявила дипломата РФ персоной нон грата и призвала покинуть страну
21 марта 2024, 15:52

Фото: iStock/bee32

Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата, сообщило 21 марта словенское агентство STA со ссылкой на МИД страны.
Министерство иностранных дел Словении уведомило в четверг посольство России в Любляне о том, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата и должен в срок до 28 марта покинуть страну.

В ведомстве аргументировали свое решение тем, что россиянин занимался «деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом».

В МИД РФ пообещали принять ответные меры на действия словенского внешнеполитического ведомства. Российский дипломат должен покинуть Словению до 28 марта.

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#мид рф
#дипломат
#посол
#словения
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«Украина может пасть очень скоро»: Макрон сделал новое шокирующее заявление
Politico: Макрон в личной беседе заявил, что Украина скоро падет
21 марта 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает европейское издание Politico, ссылаясь на прямого участника разговора.
«Украина может пасть очень скоро», — заявил Макрон.

Глава Франции также считает, что Украине необходимо мобилизовать большое число людей для участия в боевых действиях. Также необходимо реально восстановить войска.

идер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

Филиппо призвал граждан Франции восстать против данных действий. По словам политика, понятие «Макронизм» является наиболее тождественным к идиотизму.

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#украина
#макрон
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Сенатор Цеков назвал избирательный процесс на прошедших выборах в РФ идеальным
21 марта 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что избирательный процесс во время прошедших президентских выборов в России был организован и проходил идеально.
«Наши «импортные деятели», которые не признают наши выборы, конечно, хотели бы, чтобы у нас были конфликты, чтобы мы выясняли отношения. На самом деле настоящей демократии и свободы у них как раз нет, а у нас — есть. Наша демократия и свобода соответствует характеру и менталитету народа России», — добавил в беседе с RT Цеков.

По его словам, высокая явка на выборы демонстрирует высокую консолидацию российского общества, в том числе, перед внешними угрозами, которые прекрасно осознаются гражданами нашей страны.

А американский консерватор и ведущий Рик Санчес вспомнил, как на прошлых выборах в США демократы просили уйти из президентской гонки кандидатов, которые были более популярнее нынешнего президента Штатов Джо Байдена.

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#выборы
#итоги
#страны
#отношения
#явка
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Шольц назвал доходы от замороженных российских активов бесхозными
21 марта 2024, 15:33

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доходы от замороженных в Европе российских активов никому не принадлежат и назвал их бесхозными. Такое мнение он высказал в Брюсселе на саммите ЕС, пишут РИА Новости.
По мнению европейского политика, вполне гуманно направлять доходы от замороженных активов России на закупку вооружения для Киева, ведь это «деньги из воздуха», они никому не принадлежат.

Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.

Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиарда евро ежегодно, то есть к 2027 году на Украину может быть направлено до 15 миллиардов евро.

Важно отметить, что замороженная сумма в 300 миллиардов долларов, которая принадлежит России, остается целой и невредимой и продолжает храниться в европейских банках.

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#олаф шольц
#украина
#евросоюз
#германия
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В Германии призвали противников мира готовиться отправить своих детей на Украину
Шульце: выступающие против мира должны быть готовы отправить детей на Украину
21 марта 2024, 15:20

Фото: iStock/arsenisspyros

Те, кто настаивает на продолжении украинского конфликта, должны быть готовыми отправить туда своих детей. Так считает восточногерманский писатель Инго Шульце. Его словам передает издание Stern.
«Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей», — заявил Шульце.

По его словам, сейчас ситуация на Украине достигла худшей точки. Он считает, что обязательно должна быть перспектива посадить стороны за стол переговоров.

Ранее издание Compact писало, что отправка ракет Taurus на Украину может привести к войне с Россией. Согласно статье, немецкие дальнобойные ракеты не должны попасть в руки ВСУ, так как не известно, как Украина может ими распорядиться.

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#сша
#китай
#украина
#всу
#ракеты
#киев
#переговоры
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Ведущий Санчес: В США демократы просили снять с выборов популярных кандидатов
21 марта 2024, 15:10

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Американский консерватор и ведущий Рик Санчес вспомнил, как на прошлых выборах в США демократы просили уйти из президентской гонки кандидатов, которые были более популярнее нынешнего президента Штатов Джо Байдена.
«Официальные лица Демократической партии собираются вместе, чтобы провернуть трюк. Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определённого кандидата. Партийные аппаратчики пообщались, например, с Питом Буттиджичем, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — прокомментировал в беседе с RT Санчес.

Он добавил, что в республиканской партии также есть свои особенности. Так, по его словам, там нельзя критиковать Дональда Трампа.

А председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что западные политики, которые не признают прошедшие выборы в России, не смогут понять россиян.

«Западные чиновники, поспешившие заявить, что не признают выборы президента в РФ, никогда не поймут российский народ», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал Zvezdanews слова Памфиловой.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дисен заявил о том, что выборы президента России в западной прессе освещались хуже обычного.

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#выборы
#россия
#элла памфилова
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