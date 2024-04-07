Словакия заявила об изменении политики в отношении ЕС и США

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика сохранит уровень взаимодействия с США и Евросоюзом, при этом в принятии решений станет более независимой.
«Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в ЕС и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, чтобы наш голос слышали», — цитирует РИА Новости слова политика.
Пеллегрини подчеркнул, что Словакия должна научиться «смотреть во все стороны».
Читайте также:
Словакия отказалась присоединиться к идее Чехии по закупке снарядов для ВСУ
Глава НАТО Столтенберг не исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время
Депутат ГД Шеремет предложил Макрону возглавить французский оккупационный корпус
Диана Аванесян