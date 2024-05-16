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Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо

Глава МВД Словакии Эшток: страна почти стоит на пороге гражданской войны
16 мая 2024, 12:28
Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам.
По его словам, в настоящее время Словакия стоит на пороге гражданской войны.
«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — заявил Эшток.



Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен 15 мая. Мужчина открыл огонь по политику возле здания, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам задержанного за покушение на Фицо, он был несогласен с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.

В настоящее время Роберт Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

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Шойгу озвучил свои задачи на посту секретаря Совбеза
Шойгу обозначил СВО своей главной задачей на посту секретаря Совбеза
16 мая 2024, 12:36

Фото: Сайт Кремля

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что его основная задача на новом посту – это специальная военная операция на территории Украины. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистом Павлом Зарубиным.
Шойгу отметил, что особое внимание он будет уделять производству боеприпасов, военной технике и вооружению. Секретарь Совбеза РФ также оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что ВС РФ развивают успешное наступление по всей линии фронта.

Он выразил надежду на то, что российская армия продолжит наступление и сохранит имеющиеся темпы.

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#сво
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В Китае завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина, они длились 2,5 часа
16 мая 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

В Пекине закончились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что после переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, согласно которому между государствами будут углублены отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Только что мы с господином Президентом провели откровенные, дружеские и содержательные переговоры. Мы подписали совместные заявления КНР и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.

Накануне вечером Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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#сша
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#отношения
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#заявление
#переговоры
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Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину
IBRiS: более половины жителей Польши хотят, чтобы украинцев отправили назад
16 мая 2024, 11:09

Фото: iStock/macky_ch

Более половины жителей Польши считают, что Варшава должна вернуть пребывающих в стране украинцев призывного возраста на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS.
Сообщается, что исследование проводилось с 10 по 11 мая по телефону, в нем принял участие 1071 житель республики.

За высылку этой категории граждан высказались 50,7 процентов респондентов, против - 39 процентов, а 10,3% участников опроса заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.

Ранее сообщалось, что польские пограничники поймали украинца, который попытался покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Однако уклониста вернули на родину, где ему сразу вручили повестку. Им оказался 31-летний житель Сумской области. Его вернули на родину, где ему незамедлительно вручили повестку и составили протокол об административном правонарушении.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#исследование
#счёт
#польша
#всу
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Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству
16 мая 2024, 09:30

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.

Президент России Владимир Путин отметил, что 90% всех платежей между РФ и Китаем проводятся в рублях и юанях. Он обратил внимание на то, что отношения РФ и КНР не направлены против кого-либо и строятся на принципах демократии. В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за визит в страну и заявил, что Китай высоко ценит партнёрство с Россией.

Председатель КНР также назвал российско-китайские отношения эталоном.

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#рф
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Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику
Семь военных ВСУ отослали из Германии на Украину за правоэкстремисткую символику
16 мая 2024, 09:10

Фото: istock / Olena_Z

Семь военных ВСУ, обучающихся в Германии, отослали на родину за правоэкстремисткую символику. Об этом пишет «Страна.ua».
Сообщается, что солдаты проходили обучение в Германии и были замечены с правоэкстремистской символикой. Их прекратили обучать и отправили домой.
Отмечается, что все военные в Германии проходят инструктаж по недопущению демонстрации нацистской символики.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Достанет до Москвы: США разместили опасное оружие у границ с Россией
РИА: США разместили в Дании ракетные установки Mk 70
16 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/vadimrysev

США перебросили системы Typhon на Филиппины и к границам РФ, пишет издание РИА Новости.
Прежде о последствиях размещения ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира США предупредил МИД РФ.

По информации издания, речь идет об оружии Mk 70. Две ракетные установки были привезены на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтики.

Дальность стрельбы этого вида оружия составляет 230 км. Однако существует и более опасная опция Mk 70, которая предусматривает поражение целей на расстоянии до 2500 км. Это крылатые ракеты «Томагавк», которые в настоящее время размещены в 350 км от Калининграда. Таким образом, снаряды вполне могут достать и до Москвы, и до Санкт-Петербурга.

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#пво
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В США заявили об опасности для Киева из-за смены главы Минобороны России
NYT: Назначение Белоусова несет опасность для Украины
16 мая 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

Назначение президентом Владимиром Путиным на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова создало новые риски для Киева. Об этом заявил военный эксперт Серж Шеманн, приводит его слова издание New York Times.
По его мнению, кадровые перестановки в России указывают на то, что в армии в скором времени произойдут перемены.

Шеманн уверен, что Белоусов сможет повысить эффективность военно-промышленного комплекса. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что уже сейчас российская армия сметает все укрепления ВСУ в зоне проведения СВО.

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Си Цзиньпин назвал эталоном отношения между РФ и Китаем
Си Цзиньпин: отношения Китая и РФ выдержали испытание международной ситуацией
16 мая 2024, 08:08

Фото: Сайт Кремля

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки.
Си Цзиньпин назвал российско-китайские взаимоотношения между крупными державами эталоном и добавил, что Китай намерен сохранить с Россией добрососедские отношения и остаться надежными партнерами.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что отношения между странами не направлены против кого-либо.

«Россия и КНР совместно отстаивают принципы демократии и порядка в мире», – заявил президент России.

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#россия
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#отношения
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В Кремле осудили покушение на премьера Словакии
Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо, считает его неприемлемым
16 мая 2024, 07:58

Фото: сайт Кремля

Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, это большая трагедия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».
«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия», — сказал он.

Песков напомнил, что Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой выразил сочувствие и пожелал Фицо сил.

Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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