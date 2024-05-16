Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо

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Глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам.
По его словам, в настоящее время Словакия стоит на пороге гражданской войны.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен 15 мая. Мужчина открыл огонь по политику возле здания, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам задержанного за покушение на Фицо, он был несогласен с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.
В настоящее время Роберт Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
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«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — заявил Эшток.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен 15 мая. Мужчина открыл огонь по политику возле здания, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам задержанного за покушение на Фицо, он был несогласен с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.
В настоящее время Роберт Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
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Анастасия Хохлова