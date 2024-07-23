«Раньше, чем бегать»: Девочка-роллер из Подмосковья стала рекордсменкой России в год и 7 месяцев

Фото: Радио 1
Егорова Варвара в один год и семь месяцев попала в книгу Рекордов России как самый юный роллер. Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители — все катаются. У них даже есть своя школа в Подольске. Сейчас Варвара свободно проезжает более двух километров, принимает участие в фестивалях по этому спорту.
В редакцию «Радио 1» пришла вся семья роллеров Егоровых и рассказала, с чего все началось и как поставился рекорд.
Мама Аннас Саменас добавила, что страха у Вари совсем нет, и сейчас она уже заезжает на горки и трамплины.
Родители рассказали, что идею «податься» на рекорд в шутку заявила бабушка Вари, и все сначала посмеялись, а потом решили, что стоит попробовать.
Фото: Радио 1
Школа у Егоровых, по их рассказам, появилась в 2021 году. И когда их спрашивают, за какой срок можно научиться свободно кататься на роликах, они отвечают, что хватит 5-6 занятий.
Читайте также:
Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ
Объём производства кофе в Подмосковье вырос более чем на 12%
Две медали завоевали подмосковные борцы на соревнованиях Игр БРИКС
«Так получилось, что она только-только начала ходить, а уже встала на ролики. Научилась кататься раньше, чем бегать. Все началось с того, что после семи дней после ее рождения, мы первый раз привезли ее в нашу школу роллеров. Она там сидела в коляске, наблюдала, как другие дети катаются. Потом мы начали доставать ее из коляски, она ползала, смотрела, а в 1,5 года увидела маленькие ролики и попросила. Старшая сестра надела ей ролики, защиту и с ней постояла, так все и пошло. Потом жена начала ее выставлять на коврики, она начала ходить потихоньку. Она прошла практически всю нашу методику, которую я выстраиваю много лет», — рассказал папа Вари Вячеслав Егоров.
Мама Аннас Саменас добавила, что страха у Вари совсем нет, и сейчас она уже заезжает на горки и трамплины.
«Мы склоняемся к мысли, что у нее нет другого представления. Она видит, что все катаются, для нее это как говорить, как ходить. Страха вообще нет. Даже на улице просто надевает ролики и катается, а я бегаю за ней и переживаю, когда она набирает большие скорости», — поделилась она.Фото: Радио 1
Родители рассказали, что идею «податься» на рекорд в шутку заявила бабушка Вари, и все сначала посмеялись, а потом решили, что стоит попробовать.
«Бабушка Вари увидела очередное видео и сказала в шутку: «А это не заявка на рекорд?». Я посмеялась, а потом в один из вечеров решила-таки отправить заявку. Была сложность, что Варе даже самые маленькие ролики были не по размеру. У нее на тот момент был 22 размер, а самые маленькие начинались с 23. И еще была сложность, что это была зима, а зал у нас не такой большой, чтобы ехать по прямой 172 метра. Нам нужно было побить предыдущий рекорд мальчика, которому было около трех лет. Мы купили дорожное колесо и сняли видео. Его, кстати, не с первого раза приняли. Когда варвара стала рекордсменкой мы не понимали, что делать, растерялись, хотя и ждали этого.А сейчас для нас уже это в порядке вещей», — рассказала мама рекордсменки-роллера.
Фото: Радио 1
Школа у Егоровых, по их рассказам, появилась в 2021 году. И когда их спрашивают, за какой срок можно научиться свободно кататься на роликах, они отвечают, что хватит 5-6 занятий.
Читайте также:
Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ
Объём производства кофе в Подмосковье вырос более чем на 12%
Две медали завоевали подмосковные борцы на соревнованиях Игр БРИКС
Анастасия Бондарева