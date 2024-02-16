Радио1
Главная / Новости / Общество/ Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород, обнаружили в районе Липцов

Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород, обнаружили в районе Липцов

16 февраля 2024, 12:29
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российские военные обнаружили расчет реактивной системы залпового огня Vampire, который 15 февраля обстрелял Белгород, в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Именно оттуда ранее был сбит и российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом сообщили в силовых структурах, сообщает ТАСС.
«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов, ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», - говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition» писал, что разведка обнаружила боевую машину вместе с личным составом РСЗО. Российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.


Напомним, накануне ВСУ обстреляли Белгород из чешской РСЗО Vampire. В результате атаки по городу погибли семь человек, среди жертв оказался годовалый ребенок. Еще 19 человек пострадали. Четверо пострадавших доставлены на лечение в Москву.

Читайте также:

Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19 человек

Гладков: Количество погибших при теракте в Белгороде увеличилось до семи

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир», есть много погибших
#работа
#сво
#Белгород
#удар
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: 79,4% российских граждан доверяют Путину
16 февраля 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, при этом 76,9% в целом одобряют его деятельность. Такие данные приводит ВЦИОМ после соответствующего опроса.
Таким образом, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% опрошенных российских граждан, при этом 16,8% россиян не доверяют ему. Кроме того, 76,9% респондентов в целом одобряют деятельность главы государства, а 14,4% - нет.

Опрос проводился по телефону с 5 по 11 февраля 2024 среди совершеннолетних россиян. Всего было опрошено 1600 человек.

Согласно данным другого опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, 11 февраля, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина.

Сообщается, что 62% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, 14% респондентов отметили, что скорее всего примут участие в голосовании.

Читайте также:

Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Опрос: Почти 30% россиян – сторонники теории эволюции

Треть россиян выступает за перезахоронение Ленина на кладбище
#опрос
#человек
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для главного областного детского госпиталя в Красногорске построили электроподстанцию
16 февраля 2024, 12:53

Фото: пресс-служба МинэнергоМО

Распределительную подстанцию установили в Красногорске для обеспечения электричеством строящейся главной детской больницы Московской области, работу провели сотрудники компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Для нужд Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля установлена подстанция 10 кВ и проложены две кабельные линии протяжённостью три километра», — отмечается в сообщении.
Главная детская больница Московской области сможет принимать около 15 тысяч пациентов в год, это будет самый современный и самый крупный клинический педиатрический центр Подмосковья. Медицинское учреждение планируют открыть в текущем году.

Читайте также:

У детского госпиталя в Красногорске обустроят три парковки

Подмосковное Минэнерго объяснило миллионные начисления за электричество ошибкой

В Воскресенске и Солнечногорске отремонтируют около 100 объектов теплоснабжения
#электричество
#россети московский регион
#больница
#красногорск
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре наградили воинов-афганцев
16 февраля 2024, 12:28

Фото: Михаил Мартыненко

Вручение орденского знака «35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана» состоялось в библиотеке в Шатуре, награды получил 21 ветеран, передаёт корреспондент Михаил Мартыненко.
В церемонии приняла участие замглавы округа Ирина Ваврик, она поблагодарила участников боевых действий за самоотверженную защиту Родины и особо отметила вклад их матерей. В свою очередь, председатель общества «Боевое братство» Олег Языков заявил, что вручение наград стало выражением признания подвигов военных.

«Ветераны получили заслуженные почётные награды, которые символизируют их мужество, отвагу и самоотверженность», — сказал Языков.

Для собравшихся выступил вокально-инструментальный ансамбль «Мещёра», он исполнил несколько знаменитых советских песен.

Читайте также:

Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

В Красногорске вручили награды участникам боевых действий

Ветераны Афганистана и Северного Кавказа встретились с каширскими школьниками
#шатура
#афганистан
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
16 февраля 2024, 12:12

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы отклонил иск на один миллиард долларов к компании МТС из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что исковое заявление подал Александр Трещёв. Он потребовал МТС компенсировать один миллиард долларов за «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор». Сумму он просил перевести в госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Судья Ольга Синельникова, зачитывающая решение, постановила отказать в удовлетворении иска.

Сам Трещёв не присутствовал на заседании, ранее настаивая на его переносе. Однако в этом ему отказали.

Также в настоящее время суд рассматривает иск некоего Олега Останина, который также требует компенсацию от МТС, но уже в размере 10 миллионов рублей.

Читайте также:

Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

На Ивлееву подали очередной миллиардный иск

Таганский суд отклонил ещё один иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
#суд
#заседание
#россия
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестович*: Я русский
Экс-советник Зеленского Арестович* заявил, что он русский
16 февраля 2024, 12:12

Бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что он русский и сам выбрал принадлежность к этой цивилизации. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Я русский! Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации. Этнически я: белорус, поляк, россиянин (мама из России), гражданин Украины, но я выбрал принадлежать к этой цивилизации», - заявил Арестович*.

Он объяснил свое решением тем, что ему нравится правда и совесть, а также справедливость, свет и радость. Арестович* добавил, что не любит дисциплинарное общество.

6 февраля Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Алексея Арестовича*. Его заочно арестовали на два месяца. Ранее Министерство внутренних дел объявило Арестовича* в международный розыск.

Читайте также:

Арестович*: Украина утратила достоинство и движется к катастрофе

Арестович* заметил на прямой линии Путина признак преимущества РФ перед Украиной

Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году

*Внесен в список террористов и экстремистов
#суд
#общество
#свет
#мама
#арестович
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках построят две многоуровневые парковки на 875 машин
16 февраля 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два многоэтажных паркинга с эксплуатируемой крышей построят на Олимпийской улице в Химках, проект получил одобрение Архитектурной комиссии градостроительного Совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Паркинги рассчитаны на 375 и 500 фиксированных машиномест. Проектом предусмотрена эксплуатируемая крыша на обоих зданиях, поэтому в бесснежный период там моно будет разместить еще 47 и 32 машины соответственно», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В зданиях также откроют трёхместную автомойку, автосервис и магазины непродовольственных товаров.

Паркинг на 500 машин планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2025 года, паркинг на 375 автомобилей — в третьем квартале 2025 года.

Читайте также:

В Раменском округе возводят малоэтажный жилой квартал

В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт более 30 жилых домов

Дольщики проблемного ЖК «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи
#химки
#парковки
#строительство
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело будет возбуждено по факту пьяного дебоша генерала ФТС Завгороднего
Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить дело после скандала с генералом ФТС
16 февраля 2024, 11:38

Фото: сайт Кремля

Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту скандала с участием бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенанта Олега Завгороднего. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС РФ генерал-лейтенант Олег Завгородний уволился со службы по собственному желанию 6 февраля, напоминает телеграм-канал «Следком». Причиной этого стал скандал, который он учинил в калининградском ресторане, где закусывал с коллегами, отмечая командировку. Выпив лишнего, высокопоставленный таможенник устроил дебош со всем атрибутами пьяного застолья. Был вызван наряд.

Кадры его задержания и пребывания в отделе полиции на полу в наручниках попали в сеть и получили широкий резонанс. После этого из таможни Завгородний уволился. Теперь СК России проведёт соответствующую проверку, установит все обстоятельства происшедшего и даст им правовую оценку. Не исключено, что он станет фигурантом уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Читайте также:

На соревнованиях в Калининграде подрались матери гимнасток

Генерал Завгородний уволился из таможни после пьяного дебоша

Во Владикавказе возбудят уголовное дело после осквернения могил участников СВО
#скандал
#контроль
#кадры
#рф
#ск рф
#калининград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском округе возводят малоэтажный жилой квартал
16 февраля 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Клубный малоэтажный ЖК «G3 Театральный» строят в Раменском городском округе, о ходе работ сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на строительной площадке завершена разработка котлована и установлены плиты фундамента первого из двух домов — 11-секционной четырёхэтажной постройки», — говорится в сообщении.
Всего в жилом комплексе планируется построить несколько домов класса smart-business на 224 квартиры. Малоэтажные дома будут разделены на секции, в каждой из которых предусмотрен лифт. На первых этажах разместятся магазины, салоны красоты, рестораны и кафе, а также детский сад, рассчитанный на 65 воспитанников. Детсад после сдачи в эксплуатацию передадут муниципальным властям.

Читайте также:

В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт более 30 жилых домов

Дольщики проблемного ЖК «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи

В Химках построят ЖК площадью более 30 га на месте нежилой застройки
#строительство
#жилой дом
#раменский городской округ
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климовский патронный завод будет изъят у собственников в пользу государства
Генпрокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода
16 февраля 2024, 11:10

Фото: istockphoto/Pichsakul Promrungsee

Генеральная прокуратура РФ подготовит судебный иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность. Этот шаг предпринимается на фоне возобновления нескольких уголовных дел.
В начале января из-за проблем с котельной, принадлежащей предприятию, более 20 тысяч жителей Климовска остались в сильный мороз без тепла и света, напоминает «РБК». После аварии на теплоснабжающем объекте были арестованы ее начальник Александр Чиков, директор завода Игорь Кушников и вице-мэр Подольска Роман Рязанцев.

В настоящее время запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Ранее дочь одного из владельцев предприятия уже передала безвозмездно 10% акций завода Ростеху.

Читайте также:

В домах Климовска по поручению губернатора заменят системы водоснабжения и канализации

В Климовске тепло пришло во все дома, открылись образовательные учреждения

Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о коммунальной аварии в Климовске
#мороз
#семьи
#аварии
#предприятия
#мэр
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф