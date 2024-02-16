Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород, обнаружили в районе Липцов

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Российские военные обнаружили расчет реактивной системы залпового огня Vampire, который 15 февраля обстрелял Белгород, в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Именно оттуда ранее был сбит и российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом сообщили в силовых структурах, сообщает ТАСС.
«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов, ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», - говорится в сообщении.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition» писал, что разведка обнаружила боевую машину вместе с личным составом РСЗО. Российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.
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Элина Позднякова