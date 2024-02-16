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Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19 человек

16 февраля 2024, 08:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ возросло до 19 человек. Ранее было известно о семи погибших и 18 раненых.

Вчера вечером в Городскую больницу № 2 самостоятельно обратился один из жителей областного центра, получивший ранение. Таким образом, количество раненых увеличилось до 19 человек, написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также рассказал, что двое взрослых и два ребёнка с тяжёлыми ранениями отправлены в сопровождении родственников поездом в Москву. Пятеро пострадавших после оказания медицинской помощи выписаны домой, на амбулаторное лечение. В больницах Белгорода остаются десять человек из числа пострадавших при обстреле. Восемь из них находятся в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Стало известно, что мама погибшей четырёхмесячной девочки выжила.

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Российские бойцы уничтожили расчёт RM-70 Vampire, накануне обстрелявший Белгород
16 февраля 2024, 09:34

Фото: istockphoto/RamonCast

Российские военные из состава группировки прикрытия государственной границы РФ обнаружили и уничтожили. украинский расчёт реактивной системы залпового (РСЗО) огня RM-70 Vampire («Вампир»), который накануне обстрелял Белгород.
В результате обстрела погибли семь человек, в том числе четырёхмесячная девочка. Ещё 19 человек получили ранения, напоминает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition». По словам военкора, разведка обнаружила боевую машину (БМП) вместе с личным составом РСЗО, передвигавшуюся в районе населённого пункта Липцы в Харьковской области Украины.

Руководствуясь данными разведки, российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.

Украинские солдаты, стрелявшие из чешской РСЗО сербскими снарядами по мирному российскому городу, понесли заслуженную кару. Возможно, всему «интернационалу», выступающему против России, пришло время задуматься.

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#белгород
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Российские военные создали «подземный город» на Херсонском направлении
16 февраля 2024, 08:09

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные построили настоящий подземный город на Херсонском направлении. В нём живут, когда не воюют, бойцы личного состава группировки «Днепр».
В разговоре с корреспондентом РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск с позывным Лис рассказал, что при создании подземных укрытий и переходов приоритетом являлось желание максимально обезопасить солдат подразделения от артиллерийских снарядов, осколков, боеприпасов, сбрасываемых с дронов. Все блиндажи, в которых живут бойцы, укрыты аэродромными плитами, а сверху — земляными насыпями.

В подземном военном городке, кроме жилых помещений, есть кухня, столовая, спортзал, баня, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для починки одежды и даже парикмахерская. Столовая рассчитана на 75 человек. Старший повар рассказал про меню на обед: на первое — гороховый суп, на второе — мясные консервы с гречневой кашей. По его словам, солдаты не прихотливы и едой довольны. На первое чаще всего просят борщ, а на второе предпочитают макароны.

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Помещения, в которых военнослужащие живут по шесть-восемь человек, оборудованы внутренней и внешней связью, в них проведено электричество, действует система центрального оповещения. В каждом блиндаже обязательно установлена печка.

Лис показал корреспонденту спортзал с гирями, гантелями, штангой, боксёрской грушей, которая, по словам офицера, является самым популярным тренажёром у бойцов. Он рассказал, что среди солдат полка есть те, кто на гражданке работал тренером, инструктором по фитнесу. Они рассказывают сослуживцам, как правильно заниматься спортом, выполнять силовые упражнения без риска надорвать мышцы.

Общая протяжённость переходов и траншей подземного города — более трёх километров, сообщил Лис. Глубина заложения коммуникаций составляет около трёх метров. Такое укрытое жильё помогает сохранить личный состав для выполнения боевых задач, заключил русский солдат.

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ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками
16 февраля 2024, 05:41

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили представители Министерства обороны России, передает РИА Новости.

По их словам, огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 «Гиацинт-С» из группировки «Центр» совместно с расчетом беспилотника «Орлан-10» нанесли удар по пункту управления беспилотной авиацией украинских вооруженных сил.

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#новости
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#запорожье
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Украинский политолог заявил о стремлении Украины заключить мир
Владимир Фесенко: ВСУ желают заключить мир больше, чем Зеленский
16 февраля 2024, 02:58

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) настроены на мир с Россией более позитивно, чем руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Фесенко заявил в рамках интервью с журналистом Александром Шелестом (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагентов), передает РИА Новости.
Фесенко заявил о желании ВСУ заключить мир и подчеркнул, что военные хотят его больше, чем Зеленский. По словам эксперта, киевское руководство не стремится к диалогу с Москвой.

Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики, — подчеркнул он.
Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут подписывать не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ.
#украина
#сво
#россия
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Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила
Мама девочки, погибшей в результате украинской атаки на Белгород, осталась жива
16 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать девочки, погибшей в результате украинского обстрела в Белгороде, осталась жива, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.
Удар со стороны ВСУ произошел в городе днем 15 февраля. По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, включая четверых детей.

Торговый центр на улице Плеханова, где расположены продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения, также повреждена инфраструктура стадиона.

По информации из пресс-службы, отец погибшего ребенка — студент медицинского колледжа, который получает второе образование.

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Риттер: ВС РФ уничтожили два батальона ВСУ при помощи «Искандеров»
15 февраля 2024, 22:39

Фото: iStock/aapsky

Российская армия уничтожила несколько батальонов украинских бойцов при помощи «Искандеров», об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Русские отправили по скоплениям противника две ракеты «Искандер». Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте», — рассказал Риттер.

По словам бывшего американского разведчика, российские войска бьют по резервам Вооружённых сил Украины в тылу, не позволяя им добраться до линии боевого соприкосновения.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что из-за недостатка боеприпасов у ВСУ Авдеевка вскоре может перейти под контроль ВС РФ.

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#вс рф
#всу
#сво
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В США заявили, что Авдеевка вскоре может перейти под контроль ВС РФ
Белый дом: Авдеевка может перейти ВС РФ из-за недостатка боеприпасов у ВСУ
15 февраля 2024, 22:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Ситуация для ВСУ в Авдеевке приобрела критический характер из-за недостатка боеприпасов, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.
«К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке – критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что ситуация приобрела нынешний характер во многом из-за отсутствия у Вооружённых сил Украины необходимого количества боеприпасов. Кирби напомнил, что Соединённые Штаты уже долгое время не могут договориться о выделении нового транша помощи Киеву.

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#сша
#всу
#вс рф
#сво
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В ООН обратились к Украине по поводу атаки Белгорода
В ООН Киев призвали прекратить атаки на гражданские объекты и инфраструктуру
15 февраля 2024, 21:18

Фото: iStock/Askolds

Киев должен прекратить атаки на гражданские объекты, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик в ходе брифинга.
«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены», — продекламировал Дюжарик.

Напомним, 15 февраля Вооружённые силы Украины атаковали Белгород с помощью реактивных снарядов, которые были запущены из РСЗО «Вампир». Над городом было сбито 14 ракеты. В результате падения осколков погибли семь человек, двое из которых малолетние дети. Ещё 18 человек получили травмы разной степени тяжести.

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#оон
#всу
#белгород
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FT: Бои под Авдеевкой очень напоминают артёмовскую «мясорубку»
FT: Удержание Авдеевки может стоить Киеву так же дорого, как оборона Артёмовска
15 февраля 2024, 20:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Желание во что бы то ни стало сохранить контроль над городом Авдеевкой в ближайших окрестностях Донецка может обойтись Киеву так же дорого, как кровавая и бессмысленная попытка удержать Артёмовск.
Об этом пишет британское издание The Finantial Times. Причем в материале отмечается, что из-за недостатка помощи западных союзников ситуация для ВСУ может оказаться ещё сложнее. Авторы публикации отмечают, что за Артёмовск многие месяцы шли ожесточённые кровопролитные бои, город был освобождён 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России. Артёмовской операцией руководил в том числе новый главком ВСУ Александр Сырский, который за те бои получил прозвища в армии «Генерал 200 и «Мясник», так как не считался с потерями.

В статье указано, что действия украинского командования в районе Авдеевки вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Артёмовска. Некоторые командиры ВСУ недовольны назначением Сырского, так как осуждают его за то, что он готов жертвовать жизнями солдат ради тактической выгоды, а так же за то, что он затянул отвод войск из Артёмовска.

Фото: istockphoto/Nzpn

Издание полагает, что бои под Авдеевкой станут первым, если не главным, испытанием для нового главкома ВСУ. Если он будет действовать так же, как в Артёмовске и Дебальцево, где украинские войска понесли большие потери, то итог будет тем же — город перейдёт под контроль России, а ВСУ будут ещё более обескровлены, заключают авторы материала.

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