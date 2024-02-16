Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19 человек

Фото: сайт Кремля
Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ возросло до 19 человек. Ранее было известно о семи погибших и 18 раненых.
Он также рассказал, что двое взрослых и два ребёнка с тяжёлыми ранениями отправлены в сопровождении родственников поездом в Москву. Пятеро пострадавших после оказания медицинской помощи выписаны домой, на амбулаторное лечение. В больницах Белгорода остаются десять человек из числа пострадавших при обстреле. Восемь из них находятся в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Стало известно, что мама погибшей четырёхмесячной девочки выжила.
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Александр Бойцов