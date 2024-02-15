ВСУ атаковали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир», есть много погибших

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Украинская сторона атаковала Белгород с помощью РСЗО RM-70 «Вампир», всего над городом было сбито 14 ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - говорится в сообщении Минобороны России.
Таким образом, в небе над Белгородом всего было сбито 14 реактивных снарядов.
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