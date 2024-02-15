Гладков: Количество погибших при теракте в Белгороде увеличилось до семи

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Количество погибших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до семи человек, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек. Установлена личность ещё одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя Людмила Александровна», — сообщил Гладков.
Губернатор Белгородской области отметил, что количество пострадавших возросло до 18 человек. Двое пострадавших детей отпущены домой на амбулаторное лечение.
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Евгения Парфентьева