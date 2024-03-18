Расчеты «Ураганов» уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой

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Артиллерийские группы РСЗО «Ураган» из состава войск группировки «Центр» успешно уничтожили автоколонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что цель была обнаружена при помощи беспилотников.
Отмечается, что расчеты немедленно покинули свою позицию после выполнения задачи, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.
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«Получив координаты автоколонны, артиллеристы, используя две боевые машины, совершили оперативное передвижение к огневой позиции и нанесли удар 220-мм реактивными снарядами по группе украинских военных, перевозивших грузы», — говорится в сообщении.
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Артем Кузьмин