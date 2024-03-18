Расчеты «Ураганов» уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по статье УК РФ о самовольном оставлении места службы. С учётом уже имевшегося у него испытательного срока за другое преступление, ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.