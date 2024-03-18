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Освобождение Мирного и штурмы ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

18 марта 2024, 08:42
Фото: istock /Michele Ursi

Фото: istock /Michele Ursi

Российские военные идут в штурмы на Донецком направлении. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и сдерживают оборону. О том, где удалось установить контроль российским бойцам, и на каком участке фронта ВС РФ сорвали ротацию противника, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Встречные бои продолжаются в Работино и севернее Вербового, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продвижение российских войск зафиксировано юго-западнее Гуляйполя. Также в результате штурмовых действий ВС РФ было освобождено село Мирное.


Донецкое направление


Российская армия достигла успеха в районе Новомихайловки. Продвинуться удалось в Первомайском. Встречные бои продолжаются на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, где российские войска стремятся развить успех недавних продвижений. Активно работает артиллерия ВС РФ, однако противник продолжает оказывать вооруженное сопротивление.


Харьковское и Сумское направления


На Харьковском и Сумском ВСУ продолжают штурмовать подступы к границе в районе н.п. Козинка Белгородской области. Без результата. Большая часть передвижений личного состава и техники противника обнаруживается раньше, чем они успевают вступить в бой. Тем не менее, украинские войска наносят массированные удары средствами дальнего поражения по территориям приграничных областей России. Особенно активно ВСУ обстреливают Белгород и прилегающие населённые пункты.

Бахмутское направление


Встречные бои продолжаются в Богдановке. Российская авиация наносит удары по позициям противника в Часовом Яре и его окрестностях. Также ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ.

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Су-34 нанесли точные удары по военным объектам Украины
Минобороны: Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по командному пункту и живой силе ВСУ
18 марта 2024, 07:20

Фото: istock / Marina Denisenko

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом информирует Минобороны России.
Уточняется, что удары были совершенны с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. За счет него можно наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, отметили в оборонном ведомстве.

После поражения целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны России.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские войска захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Минобороны: ВС взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
18 марта 2024, 06:35

Фото: iStock/fortton

Российские военнослужащие заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны.
Отмечается, что штурмовые отряды ивановских десантников из группы войск «Юг» взяли под контроль опорный пункт к северо-западу от Артемовска.

Министерство заявило, что во время воздушной разведки позиции ВСУ российские военные обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, а затем нанесли артиллерийский удар. После этого десантники подошли к позиции украинской армии на боевых машинах БМД-2.

«Штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», – заявили в Минобороны.

Ранее российские военкоры сообщили о расстреле пенсионеров бойцами ВСУ в ходе отступления из запорожского села.

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На Украине рассказали об отчаянных действиях матерей будущих призывников
Аналитик Кущ: Украинки экстренно покидают страну вместе с сыновьями
18 марта 2024, 05:50

Фото: iStock/kodda

Киевский аналитик Алексей Кущ заявил в публикации в Facebook*, что украинские женщины начали покидать страну со своими сыновьями подросткового возраста.
Он отметил, что женщины заранее готовятся к переезду: около одного года они тратят на выбор страны, поиск работы, жилья и будущего места учебы детей. По его словам, они вынуждены прощаться со своими пожилыми родителями, не зная, встретятся ли они снова друг с другом.

Эксперт также добавил, что украинским женщинам, эмигрирующим за границу, как правило, приходится искать низкоквалифицированную работу, хотя многие из них имеют высшее образование.

Ранее на Украине допустили пополнение мобилизационного резерва за счет женщин на случай трудностей с набором в Вооруженные силы страны. Предполагается, что призвать на службу смогут около трех миллионов украинок.

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#мобилизация
#дети
#подростки
#женщины
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Военкоры сообщили о расстреле пенсионеров бойцами ВСУ перед уходом из сел
RusVesna: Бойцы ВСУ расстреляли пенсионеров перед уходом из запорожского села
18 марта 2024, 04:52

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Военнослужащие Украинской армии (ВСУ) расстреляли пенсионеров перед отъездом из села Мирное Запорожской области , сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
О найденных телах пожилых людей сообщила российская военная разведка. Незадолго до того, как украинские войска покинули свои позиции, они совершили набег на село.

Ранее, в сентябре 2023 года, в Донецке 26-летний военный врач мотопехотного батальона ВСУ Михаил Чистоплясов был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как установил суд, преступник застрелил пенсионера из пулемета в Мариуполе. 69-летний мужчина шел по Никопольскому проспекту, когда медик ВСУ открыл по нему огонь.

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#всу
#запорожская область
#пенсионер
#военкор
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Путин допустил создание «санитарной зоны» в приграничье с Украиной
Путин: Россия создаст «санитарную зону» у приграничья на Украине
18 марта 2024, 02:10

Фото: iStock/byelaman

России придется создать «санитарную зону» недалеко от границы с Украиной, заявил в своем предвыборном штабе Владимир Путин, передает ТАСС.
Таким образом президент ответил на вопрос о том, стоит ли присоединить Харьковскую область России, чтобы остановить нападения и обстрелы российской территории на границе с Украиной.

«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент – тогда, когда посчитаем целесообразным, – создать определенную „санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил российский лидер, предпочтя не вдаваться в подробности.

В день президентских выборов военнослужащие украинской армии и так называемого Русского добровольческого корпуса* стремились проникнуть на территорию приграничных регионов, но все попытки были сорваны.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на отсутствие в России смертной казни, отношение к предателям будет как в зоне боев.

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Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО и переговорах с Украиной
18 марта 2024, 00:31

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Инициатива в зоне специальной военной операции на Украине полностью принадлежит Вооружённым силам РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед своими сторонниками в ночь выборов в предвыборном штабе в Гостином дворе. По его словам, продвижение идёт ежедневно.
Отвечая на вопрос одного из корреспондентов о возможности присоединения к России Харьковской области в связи с атаками на приграничные регионы РФ, Владимир Путин не исключил ситуации, при которой российские власти будут вынуждены «создать определенную санитарную зону, на территории, подчиненной киевскому режиму».

Рассказал президент и о своем отношении к так называемым «мясным штурмам», применяемым украинской армией в зоне СВО. По словам Путина, если противнику нравится «мясорубка», то для России это даже выгодно, так как на других участках линии боевого соприкосновения будет ментше личного состава ВСУ.




«На некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас», — отметил Владимир Путин.

Говоря о возможности потенциальных переговоров с Киевом, глава государства заявил, что необходимо подумать над тем, с кем именно на Украине придется договариваться о мире. При этом он отметил, что как на Украине, так и на Западе «не дураки сидят», и даже при смене тактики боевых действий с их стороны их цели, направленные против России, останутся прежними.

В целом, как рассказал Путин, Россия выступает за мирные переговоры с Украиной, но отнюдь не потому, что у противника заканчиваются патроны — а только если в Киеве не планируют взять паузу в полтора-два года для перевооружения, а действительно готовы «по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами».

Ранее журналист Коннор Эколс в статье американскому журналу Responsible Statecraft (RS) заявил, что Западные партнеры должны призвать Киев к мирным переговорам с Москвой, пока Украина не развалилась. По его словам, западные лидеры должны подумать, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться и привести к краху украинской армии и Украины как государства.

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#владимир путин
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Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье
Власти Молдавии отрицают причастность Украины к взрыву в Приднестровье
17 марта 2024, 19:34

Фото: iStock/Leonid Ikan

Пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии опровергла связь взрыва на территории воинской части в Приднестровье с предполагаемым нападением со стороны Украины.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро, отмечается, что власти Кишинева, поддерживающие контакт с украинской стороной, не подтверждают информацию о нападении на приднестровский регион.

Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила агентству РИА Новости о взрыве на территории воинской части в Приднестровье, который якобы произошел в результате атаки дрона-камикадзе.

Министерство государственной безопасности ПМР также заявило, что в Молдавии готовятся боевые группы под иностранным руководством, в которые входят украинские граждане, для осуществления терактов и диверсий на военных объектах в Приднестровье.

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#вс рф
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#приднестровье
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ВС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве
17 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве, сообщает РИА Новости.
На предприятии украинские силы ремонтируют бронетехнику, в том числе иностранного производства.

По информации издания, на заводе ремонтировались танки немецкого образца Leopard.

Ранее сообщаюсь, что ВС РФ уничтожили американский вертолет ВСУ, в котором находились более 20 солдат украинской армии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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ВСУ атаковали БПЛА Калужскую область
Губернатор Шапша: БПЛА сбили в Спас-Деменском районе Калужской области
17 марта 2024, 17:15

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Система ПВО сбила БПЛА противника в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, ВСУ использовали для нанесения удара БПЛА самолетного типа. Дрон был обнаружен и перехвачен системой ПВО. В результате происшествия никто не пострадал. Шапша также добавил, что инфраструктура региона не пострадала. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Прежде сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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