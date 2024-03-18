Освобождение Мирного и штурмы ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

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Российские военные идут в штурмы на Донецком направлении. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и сдерживают оборону. О том, где удалось установить контроль российским бойцам, и на каком участке фронта ВС РФ сорвали ротацию противника, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Встречные бои продолжаются в Работино и севернее Вербового, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продвижение российских войск зафиксировано юго-западнее Гуляйполя. Также в результате штурмовых действий ВС РФ было освобождено село Мирное.
Донецкое направление
Российская армия достигла успеха в районе Новомихайловки. Продвинуться удалось в Первомайском. Встречные бои продолжаются на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, где российские войска стремятся развить успех недавних продвижений. Активно работает артиллерия ВС РФ, однако противник продолжает оказывать вооруженное сопротивление.
Харьковское и Сумское направления
На Харьковском и Сумском ВСУ продолжают штурмовать подступы к границе в районе н.п. Козинка Белгородской области. Без результата. Большая часть передвижений личного состава и техники противника обнаруживается раньше, чем они успевают вступить в бой. Тем не менее, украинские войска наносят массированные удары средствами дальнего поражения по территориям приграничных областей России. Особенно активно ВСУ обстреливают Белгород и прилегающие населённые пункты.
Бахмутское направление
Встречные бои продолжаются в Богдановке. Российская авиация наносит удары по позициям противника в Часовом Яре и его окрестностях. Также ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ.
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Анастасия Хохлова