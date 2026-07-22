Раскрыли, какие футболки стали главным трендом сезона
Футболки в полоску вновь заняли заметное место в гардеробе, тогда как модели с закатанными рукавами в 2026 году утратили модный статус. Редакторы Who What Wear советуют присмотреться к полосатым топам вместо привычных вариантов. Об этом сообщает Who What Wear.
В список неактуальных вещей вошли майки с узелковым окрашиванием tie-dye. Этот способ создает на ткани яркие разводы, спирали и абстрактные рисунки за счет скручивания материала и нанесения красителя. Вместо таких моделей эксперты рекомендуют выбирать более лаконичные полосатые изделия.
Стилисты призвали убрать из гардероба топы, завязанные на талии. Их место могут занять лонгсливы с рукавами контрастного цвета.
Не советуют эксперты и футболки с неброскими принтами. В тренде оказались модели с названиями городов и стран, спортивные, а также топы с цветной отделочной строчкой.
Чтобы подобрать футболку по размеру, сначала измерьте обхват груди, талии и ширину плеч — лучше делать это в тонкой одежде или без неё. Сверьте результаты с таблицей конкретного бренда: размеры у разных производителей могут заметно отличаться. Если покупаете онлайн, дополнительно посмотрите длину изделия и ширину по груди — эти параметры удобно сравнить с любимой футболкой, которая уже хорошо на вас сидит.
Учитывайте и желаемую посадку. Для классического силуэта футболка должна слегка облегать плечи, не натягиваться на груди и не ограничивать движения. Оверсайз-модели выбирают на один-два размера больше, но следят, чтобы плечевые швы не опускались слишком низко, а длина не делала её визуально короче. Если вы сомневаетесь между двумя размерами, для плотного хлопка и приталенного кроя обычно лучше взять больший, а для свободной модели — ориентироваться на замеры изделия.
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