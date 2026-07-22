Раскрыли, какие футболки стали главным трендом сезона

22 июля 2026, 10:49

Who What Wear назвал полосатые футболки главным трендом сезона

Фото: iStock/Wongsakorn Napaeng

Футболки в полоску вновь заняли заметное место в гардеробе, тогда как модели с закатанными рукавами в 2026 году утратили модный статус. Редакторы Who What Wear советуют присмотреться к полосатым топам вместо привычных вариантов. Об этом сообщает Who What Wear.