Власти европейской страны решили освободить из тюрем сотни насильников и педофилов

22 июля 2026, 10:29

Британия готовит досрочное освобождение 2,5 тысячи заключенных

Фото: iStock/Stephen Barnes

Великобритания планирует досрочно освободить около 2,5 тысячи заключенных на фоне переполненности пенитенциарных учреждений. Среди них могут оказаться осужденные за изнасилования и преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Daily Star.