Власти европейской страны решили освободить из тюрем сотни насильников и педофилов
Великобритания планирует досрочно освободить около 2,5 тысячи заключенных на фоне переполненности пенитенциарных учреждений. Среди них могут оказаться осужденные за изнасилования и преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Daily Star.
Новые правила позволяют выпустить часть осужденных за тяжкие преступления после половины назначенного срока. Ранее для этого требовалось отбыть не менее двух третей наказания. Первые освобождения ожидаются в сентябре. Министерство юстиции уже направило примерно девять тысяч уведомлений потерпевшим. В письмах ведомство предупредило о возможном выходе преступников на свободу раньше установленного срока.
Премьер-министр Энди Бернем, по информации издания, ищет возможность исключить из программы насильников и лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В Минюсте подчеркнули, что суды не включат в инициативу заключенных, признанных особо опасными.
Правительство намерено создать 14 тысяч новых мест в тюрьмах к 2031 году. Власти называют этот план самым масштабным расширением тюремной системы со времен королевы Виктории.
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