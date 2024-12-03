Раскрыли личность владельца самой дорогой квартиры в Москве

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Самая дорогая квартира в столице РФ принадлежит экс-невестке депутата и миллиардера Бориса Зубицкого, бизнесвумен Виктории Казак, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В 2017-м году за наследство Бориса Зубицкого, основателя кузбасского Промышленно-металлургического холдинга с основным активом ПАО «Кокс», начался спор между его сыновьями, в него втянулась и жена Андрея — Виктория Казак.
Потом он передал супруге 16% акций компании «Кокс». Женщина начала разбирательства с Евгением — братом Андрея.
Через четыре года Виктория Казак отозвала иски, продала свою долю в «Коксе» (100 миллионов долларов) и вышла из компании. В 2021 году женщина получила в собственность квартиру в центре Москвы — раньше она принадлежала ее свекру Борису Зубицкому.
В настоящий момент квартира продаётся. Для оформления ипотеки для покупки данной элитной недвижимости с первоначальным взносом в миллиард рублей по ставке 21% на 20 лет ежемесячный платеж будет равен 58 миллионов рублей.
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Потом он передал супруге 16% акций компании «Кокс». Женщина начала разбирательства с Евгением — братом Андрея.
Через четыре года Виктория Казак отозвала иски, продала свою долю в «Коксе» (100 миллионов долларов) и вышла из компании. В 2021 году женщина получила в собственность квартиру в центре Москвы — раньше она принадлежала ее свекру Борису Зубицкому.
В настоящий момент квартира продаётся. Для оформления ипотеки для покупки данной элитной недвижимости с первоначальным взносом в миллиард рублей по ставке 21% на 20 лет ежемесячный платеж будет равен 58 миллионов рублей.
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Ольга Енгалычева