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Раскрыли личность владельца самой дорогой квартиры в Москве

Shot: самая дорогая квартира в столице РФ принадлежит экс-невестке Зубицкого
Фото: iStock/ fizkes

Фото: iStock/ fizkes

Самая дорогая квартира в столице РФ принадлежит экс-невестке депутата и миллиардера Бориса Зубицкого, бизнесвумен Виктории Казак, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В 2017-м году за наследство Бориса Зубицкого, основателя кузбасского Промышленно-металлургического холдинга с основным активом ПАО «Кокс», начался спор между его сыновьями, в него втянулась и жена Андрея — Виктория Казак.

Потом он передал супруге 16% акций компании «Кокс». Женщина начала разбирательства с Евгением — братом Андрея.
Через четыре года Виктория Казак отозвала иски, продала свою долю в «Коксе» (100 миллионов долларов) и вышла из компании. В 2021 году женщина получила в собственность квартиру в центре Москвы — раньше она принадлежала ее свекру Борису Зубицкому.



В настоящий момент квартира продаётся. Для оформления ипотеки для покупки данной элитной недвижимости с первоначальным взносом в миллиард рублей по ставке 21% на 20 лет ежемесячный платеж будет равен 58 миллионов рублей.

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Герой СВО получил должность в правительстве Петербурга
Участник «Время героев» Королев получил должность в правительстве Петербурга
03 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock/zim286

Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев получил должность в правительстве Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе программы обучения для бойцов и ветеранов СВО.
«Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев назначен на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наставником Королева станет лично губернатор Северной столицы Александр Беглов. Герой СВО получил свою должность после пройденной стажировки.

Королев выступил с благодарностью программе «Время героев» и отметил, что участие в ней позволила ему продолжить служить в рядах ВС РФ. Также он заметил тот факт, что программа помогла ему посмотреть на управление российскими городами иначе.

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Уровень рождаемости в ЕС упал ниже некуда
Уровень рождаемости в ЕС упал до 3,65 млн детей в год
03 декабря 2024, 17:33

Фото: iStock/ gorodenkoff

Уровень рождаемости за 2023 год в Европейском союзе упал до рекордного минимума, передала газета Financial Times со ссылкой на данные Евростата.
Количество рожденных в странах Евросоюза в 2023 году детей составило 3 миллиона 655 тысяч — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, то есть с начала сбора данных в 1961 году.

Евростат давал прогнозы, что рождаемость в Европейском союзе в 2023 году составит 4 миллиона детей, но данный показатель оказался намного ниже — он упал на 5,5% в сравнении с 2022 годом.

Наиболее высокие значения рождаемости в странах ЕС социологи зарегистрировали в 1960-х годах — 7 миллионов детей в год. Подчёркивалось, что низкая рождаемость в Европе может создать сильную нагрузку на государственный бюджет.

По информации Евростата, тенденция к уменьшению числа детей больше всего прослеживается в странах Балтии, в Испании, Греции, Италии, а ещё Финляндии. Там за последние десять лет число рождений уменьшилось примерно в четыре раза.

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#евросоюз
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 9 по 13 декабря
03 декабря 2024, 17:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 9 по 13 декабря из-за работ по модернизации Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по изменённому расписанию, а некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Пассажирам напоминают, что узнать актуальное расписание можно на информационных стендах, расположенных на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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Подмосковные ветеринары осмотрели 450 участников Международной выставки кошек
03 декабря 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

12 специалистов подмосковного территориального ветеринарного управления №1 работали на Международной выставка кошек Winter Cat Show, прошедшей в выходные в красногорском МВЦ «Крокус Экспо». Они оценили здоровье и допустили на выставку 450 животных, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Все пушистые участники были здоровы, привиты, имели при себе ветеринарные паспорта и свидетельства. Всего на выставке было представлено 40 пород кошек. Среди них были популярные – британская короткошёрстная, шотландская вислоухая, сиамская, мей-кун, а также редкие – ликой, чаузи и другие», – говорится в сообщении.
Российские эксперты выбрали победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка» и «Лучший кот». Участники рассказали посетителям об особенностях пород, помогли будущим владельцем определиться с выбором.

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Парки Подмосковья посетили за осень более 19,3 млн человек
03 декабря 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 19.3 млн посетителей приняли парки Московской области за осенний сезон в этом году, что на 1,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Наша работа направлена на то, чтобы в Московской области росло, количество парков и лесопарков, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым подмосковным парком стал парк «Пехорка» в Балашихе: за осень его посетили более 737 тысяч человек. Второе место осеннего рейтинга посещаемости занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный: с сентября по ноябрь там побывали свыше 610 тысяч человек. А замыкает топ-3 Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине, принявший осенью почти 512 тысяч посетителей.

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#подмосковье
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Биолог перечислила насекомых, которые могут завестись зимой в квартире
Биолог Трофимова: зимой в квартирах заводятся моли, жуки, тараканы и клопы
03 декабря 2024, 16:54

Фото: iStock/Samantha Hemens

Пока некоторые насекомые зимой впадают в диапаузу, синантропные виды не прекращают своей деятельности даже в холодное время года — моли, жуки, тараканы и клопы. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова. По ее словам, бороться с ними можно только поддержанием чистоты и ликвидацией всех путей проникновения.
«К этой группе относятся бабочки из семейства молей: платяная и пищевые, а также жуки чернотелки и кожееды. Способны проникать в наше жилище муравьи, которые могут портить мебель и продукты. Сверчки, которые питаются гниющими остатками, крошками. А знакомые всем рыжие тараканы и постельные клопы, попавшие в жилища, вообще их не покидают», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
К примеру, в Кузбассе у местной жительницы посреди зимы проснулась бабочка-крапивница. Как сообщает «Сiбдепо», летнюю гостью удалось запечатлеть на веранде, за окном которой давно лежали высокие белые сугробы.

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3 тыс. подмосковных десятиклассников написали диагностическую работу по химии
03 декабря 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 3 тыс. десятиклассников 204 школ Подмосковья, изучающих химию на углублённом уровне, написали региональную диагностическую работу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Работа выполнялась на компьютере в режиме онлайн и состояла из 18 заданий разного уровня сложности – от базового до высокого. Максимально за работу можно было получить 32 балла. Минимальное количество баллов для успешного выполнения работы – 12. Школьники смогли проверить знания по разделам «Органическая химия», «Методы познания в химии», «Химия и жизнь», «Расчёты по химическим формулам и уравнениям», – рассказали в министерстве.
В регионе продолжается оценка знаний по естественно-научным предметам.

Работу в режиме онлайн проверяют независимые эксперты. Результаты будут известны не позднее 9 декабря 2024 года.

По результатам работы школьники смогут понять, какие темы они усвоили недостаточно. А учитель поможет определить индивидуальный подход к преодолению недочётов.

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На Россию скоро упадёт астероид
УрФУ: на РФ вечером 3 декабря упадёт астероид
03 декабря 2024, 16:39

Фото: iStock/ buradaki

Вечером 3 декабря на территорию Российской Федерации упадёт астероид, сообщили в УрФУ.
Ученые Уральского федерального университета планируют отследить траекторию астероида небольшого размера — он войдёт в атмосферу Земли в 19:17 по московскому времени, уточнил профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Он передал, что астероид упадёт между посёлком Олекминск и Ленск в Якутии.

Диаметр небесного тела составляет лишь один метр — это делает его полностью безопасным для Земли. Астероид создаст грандиозную вспышку в небе, подчёркивает газета «Комсомольская правда».

По предположениям, весь астероид должен сгореть в атмосфере, но присутствует вероятность выпадения метеоритных фрагментов на территории Якутии. Падение небесного тела можно будет наблюдать где-то в 700 километрах от эпицентра явления.

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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают сыграть в настольные игры
03 декабря 2024, 16:28

Фото: istockphoto.com/RoterPanther

Шашечный турнир и настольные игры организуют для посетителей парка культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.
«В субботу приглашаем всех любителей шашек в кафе «У бобров». Турнир начнётся в полдень. А в 12:30 там же стартует весёлая игротека: любой желающий сможет погрузиться в захватывающий мир настольных игр. Гостей ждут игры для большой и дружной компании: «Крокодил», «Домино», «Лото» и другие. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.
Подробную информацию о мероприятиях в парке «Серебряный» можно узнать из его Telegram-канала, а также официальной страницы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на лыжной трассе в Волоколамске по просьбам жителей восстановили освещение.

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