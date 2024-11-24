Российская бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи

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Российская бизнесвумен Алла Аксельрод выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Шикарный особняк с бассейном находится в элитном комплексе возле санатория «Светлана» и гостиницы «Жемчужина» у побережья. По соседству с особняком располагаются пентхаусы Владимира Винокура и Льва Лещенко.
Дом полностью укомплектован дорогой брендовой мебелью из Италии, а также люксовой техникой. Стоимость особняка составляет 2,4 млрд рублей. Прмиечательно, что недвижимость Аксельрод считается одной из самых дорогих на курорте.
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Екатерина Коршунова