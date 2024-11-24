Российская бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи

Предприниматель из Подмосковья отсудил 300 миллионов рублей у BMW за неработающий вентилятор, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечают авторы, автомобиль BMW Х7 россиянин купил за 11 миллионов рублей в 2021 году в полной комплектации с обдувом спинок передних мест.