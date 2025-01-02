​Раскрыли новую схему мошенничества через приложения ЖКХ

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Мошенники начали использовать новые схемы для взлома мобильных телефонов, предлагая жертвам установить фальшивые приложения якобы для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу.
Как сообщили в пресс-центре МВД, такие приложения предоставляют злоумышленникам удаленный доступ к устройствам и позволяют похищать деньги.
В 2024 году выросло число случаев, когда мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и рассылают от имени пользователей фишинговые ссылки. При звонках злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или медицинских учреждений, убеждая установить вредоносные программы.
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В 2024 году выросло число случаев, когда мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и рассылают от имени пользователей фишинговые ссылки. При звонках злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или медицинских учреждений, убеждая установить вредоносные программы.
«Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако данные программы предназначены для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств», — пояснили ТАСС в ведомстве.В МВД напомнили о важности проверки интернет-ресурсов перед вводом личных данных, а также рекомендовали не скачивать приложения из непроверенных источников или по сомнительным ссылкам.
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Мария Моисеева