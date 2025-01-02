Стали известны новые условия выхода на пенсию в 2025 году

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В 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на профессора Вадима Виноградова.
Теперь, чтобы получить страховую пенсию, недостаточно просто достигнуть пенсионного возраста — потребуется накопить минимальный страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).
Минимальный стаж для выхода на пенсию составит 15 лет. В него включаются периоды работы, службы в армии, декретных отпусков, ухода за пожилыми людьми и другие социально значимые периоды.
Фото: iStock/Ilya Ginzburg
При этом ряд категорий граждан могут выйти на пенсию досрочно.
Например, женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины с 42 годами стажа могут уйти на пенсию на два года раньше установленного возраста — при достижении 57 и 62 лет соответственно. Работники вредных и опасных производств также могут рассчитывать на досрочный выход: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50. В то же время стаж работы на таких предприятиях должен быть не менее 7,5 и 10 лет соответственно.
Особые условия предусмотрены и для многодетных матерей. Женщина с тремя детьми может выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет.
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«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — уточняет Виноградов.
Минимальный стаж для выхода на пенсию составит 15 лет. В него включаются периоды работы, службы в армии, декретных отпусков, ухода за пожилыми людьми и другие социально значимые периоды.
Фото: iStock/Ilya Ginzburg
При этом ряд категорий граждан могут выйти на пенсию досрочно.
Например, женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины с 42 годами стажа могут уйти на пенсию на два года раньше установленного возраста — при достижении 57 и 62 лет соответственно. Работники вредных и опасных производств также могут рассчитывать на досрочный выход: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50. В то же время стаж работы на таких предприятиях должен быть не менее 7,5 и 10 лет соответственно.
Особые условия предусмотрены и для многодетных матерей. Женщина с тремя детьми может выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет.
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Мария Моисеева