Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стали известны новые условия выхода на пенсию в 2025 году

Стали известны новые условия выхода на пенсию в 2025 году

Профессор Виноградов: выйти на пенсию в 2025 году просто по возрасту будет невозможно
Фото: iStock/PIKSEL

Фото: iStock/PIKSEL

В 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на профессора Вадима Виноградова.
Теперь, чтобы получить страховую пенсию, недостаточно просто достигнуть пенсионного возраста — потребуется накопить минимальный страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — уточняет Виноградов.


Минимальный стаж для выхода на пенсию составит 15 лет. В него включаются периоды работы, службы в армии, декретных отпусков, ухода за пожилыми людьми и другие социально значимые периоды.

Фото: iStock/Ilya Ginzburg

При этом ряд категорий граждан могут выйти на пенсию досрочно.

Например, женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины с 42 годами стажа могут уйти на пенсию на два года раньше установленного возраста — при достижении 57 и 62 лет соответственно. Работники вредных и опасных производств также могут рассчитывать на досрочный выход: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50. В то же время стаж работы на таких предприятиях должен быть не менее 7,5 и 10 лет соответственно.

Особые условия предусмотрены и для многодетных матерей. Женщина с тремя детьми может выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет.

Читайте также:

Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения и восстановили регулярные рейсы

Расстрелявший 10 людей в Черногории умер от попытки суицида
#пенсии
#женщина
#женщины
#мужчины
#работники
#пенсионеры
Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис
Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался на 74-м году
02 января 2025, 01:11

Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис. Алкснис был известен как яркий политический деятель, полковник авиации и сторонник сохранения СССР. Он страдал от онкологического заболевания, диагностированного еще в 2019 году.


Ранние годы

Виктор Имантович Алкснис родился 21 июня 1950 года в Кемеровской области. В 1956 году его семья перебралась в Ригу, где Виктор окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище. Службу в армии он начал в качестве инженера Военно-воздушных сил Прибалтийского военного округа.

Политическая позиция и противостояние с Латвией

С 1989 по 1991 годы Алкснис был народным депутатом СССР и Верховного Совета Латвийской ССР.

В 1992 году, после возбуждения уголовного дела за «измену Родине» за его деятельность против выхода Латвии из состава Советского Союза, он переехал в Россию. В Латвии он стал персоной нон грата.

Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Позже Алкснис выступал за включение Крыма в состав России, за что в 2005 году ему запретили въезд на Украину.

Деятельность в России

В России Виктор Алкснис был депутатом Государственной думы с 2000 по 2007 годы. Впоследствии в 2013–2015 годах он возглавлял городское поселение Тучково. В либеральных СМИ получил прозвище «Черный полковник».

В 2022 году Алкснис поддержал начало военных действий на Украине.

Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Причина смерти

Смерть Виктора Алксниса наступила после геморрагического инсульта в ночь на 30 декабря, в результате которого он впал в кому. Последние дни он провел в Мытищинской областной клинической больнице.

«Огромная благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где папа провел последние три дня. (...) Как только появится информация о похоронах, я ее немедленно сообщу», — написала Ирина Алкснис.

Читайте также:

Скончалась актриса «Интернов» и «Кухни» Надежда Подъяпольская

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения и восстановили регулярные рейсы

Во Франции сожгли почти тысячу машин в новогоднюю ночь, сотни человек были задержаны
#смерть
#семья
#тучково
#ссср
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения и восстановили регулярные рейсы
01 января 2025, 23:51

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Калуги (Грабцево) в 22:30 мск сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
За время действия ограничений один самолет, направлявшийся в Калугу, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме во Внуково. Других инцидентов или задержек не зафиксировано.

Ранее временные ограничения на полеты гражданских судов вводились и в ряде других аэропортов. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, такие меры коснулись аэропортов Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. Ограничения были введены вечером 1 января, начиная с 20:36 мск.

Читайте также:

В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте

На Земле началась сильная магнитная буря

В России с 1 января вдвое выросли налоговые вычеты для семей с детьми
#самолет
#полеты
#ограничения
#меры
#telegram
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте
01 января 2025, 22:57

Фото: iStock/ nazarovsergey

На территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начинает функционировать игорная зона. Подобные изменения внесли в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», документ опубликовали на портале правовой информации.
Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

Игорная зона, которую создали в 2019 году в Крыму, располагалась под Ялтой у посёлка Кацивели, но туристический поток в данной местности был маленьким, из-за чего границы игорной зоны пересмотрели. При этом законодательство России не допускало изменения границ таких зон раньше чем через 10 лет от их создания.

Исходя из изменений, было принято решение перенести игорную зону в Ялтинский порт. Предполагается, что это поможет динамичному развитию Ялты путём формирования благоприятного инвестклимата в сфере туризма, обеспечит развитие региона в общем, рост уровня жизни людей, а ещё увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.

Читайте также:

В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana

В Ростове ФСБ выявила подпольное казино в колонии

Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино
#изменения
#бюджет
#рост
#развитие
#крым
#казино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Земле началась сильная магнитная буря
01 января 2025, 22:14

Фото: iStock/ murat4art

Уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, кроме серьёзных помех в связи, могут быть происходить значительные нарушения в радиосвязи, многочасовые помехи в спутниковой и радиочастотной навигации. Даже в тропиках могут быть зафиксированы полярные сияния.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бури. Он подчеркнул, что на самочувствии метеозависимых людей она не должна сильно сказаться, но позволит увидеть полярные сияния в ряде регионов.

Читайте также:

Синоптик Леус: Мощная вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю 25 декабря

На Солнце произошли две сильные вспышки класса X

Магнитная буря накрыла Землю
#нарушения
#магнитные бури
#земля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России с 1 января вдвое выросли налоговые вычеты для семей с детьми
01 января 2025, 21:51

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми выросли вдвое с 1 января. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что нововведения, внесённые правительством России в Налоговый кодекс, вступили в силу в первый день 2025 года.

Согласно принятому закону, ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повышается до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до шести тысяч рублей. При этом вычет на первого ребёнка остался в прежнем размере – 1400 рублей.

Также был увеличен предельный размер дохода для получения стандартных вычетов. Теперь он составляет 450 тысяч рублей вместо прежних 350 тысяч. С 1 января вычеты предоставляются налоговым агентом, тем же, кто выплачивает доход. Это происходит на основании имеющихся данных, без заявлений.

Читайте также:

Пенсии, налоги, маткапитал, МРОТ: что изменится с 1 января

В России и Белоруссии с 1 января начала работать единая система ОСАГО

РЖД с 1 января обновили правила перевозки животных в поездах дальнего следования
#россия
#выплаты
#семьи с детьми
#налоги
#правила
#маткапитал
#мрот
#налоговый вычет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пить или не пить»: С 1 января в России подорожала водка
С 1 января 2025 года в России подорожали водка и другие крепкие напитки
01 января 2025, 19:58

Фото: istockphoto/Igor Barilo

С 1 января 2025 года в России значительно выросла на крепкий алкоголь. За самую дешёвую бутылку водки ёмкостью 0,5 литра теперь придётся заплатить 349 полновесных рублей.
Также подорожал бренди, ром, коньяк и прочие крепкие напитки, как бы они ни назывались. Например, поллитровая бутылка коньяка теперь стоит 651 рублей. Ещё полсуток назад такую же ёмкость можно было приобрести за 556 рублей. Соответствующий приказ министерства финансов РФ будет действовать до 31 декабря 2030 года.

По мнению экспертов, подорожание алкоголя в наступившем году ожидалось. Это связано с изменением акцизных ставок и общей экономической ситуацией. Однако прогнозируемые цены на спиртное значительно отличаются от реальных. Которые теперь стали для россиян насущными.

Например, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский незадолго до Нового года говорил, что крепкий алкоголь подорожает в пределах 5-8%. Несложные подсчёты показывают, что любителям «зелёного змия» с суровым градусом по сравнению с прошлым годом придётся переплатить около 14,6%.

Подорожание вина эксперт прогнозировал в пределах 8-10%, а пива — около 5-7%. Остаётся только ожидать, насколько прогнозы опытного эксперта-экономииста оправдаются. Или просто бросить пить.

Читайте также:

Эксперт раскрыл, как сильно подорожает алкоголь в 2025 году

Нарколог назвал самый опасный алкоголь в Новый год

С 1 января в России вырастут цены на крепкий алкоголь
#эксперт
#алкоголь
#цены
#напитки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа вызывает тяжелую болезнь
01 января 2025, 18:55

Фото: iStock/ LeManna

В РФ зафиксировали характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщил Роспотребнадзор на своём сайте.
«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — отмечалось в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Там обратили внимание, что вирус гриппа нередко передается во время кашля и чихания, а при появлении осложнений может привести к пневмонии. В Роспотребнадзоре уточнили, что наиболее эффективный способ профилактики вируса — вакцинация. Подчёркивалось, что также желательно избегать контактов с заразившимися гриппом, не стоит бывать в местах массового скопления людей. В Роспотребнадзоре посоветовали мыть руки с мылом, часто проветривать помещение и носить маски.

Читайте также:

В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

В России гинекологов и гематологов привлекут в диагностике гриппа

В Роспотребнадзоре объяснили опасность свиного гриппа
#вирус
#вакцинация
#маски
#заболевания
#роспотребнадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русского лото»
Житель Сахалина стал миллиардером благодаря лотерее «Русского лото»
01 января 2025, 18:50

Фото: iStock/LeventKonuk

Житель Сахалинской области выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русское лото». Об этом пресс-служба крупнейшего распространителя гослотерей в России «Столото» сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что по итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража четвертый россиянин стал лотерейным миллиардером. Он приобрёл удачный билет на сайте «Столото», указав при покупке номер телефона, зарегистрированный в Сахалинской области.

Всего в новогоднем тираже разыгрывается свыше трёх миллиардов рублей.

Организаторы подчеркнули, что вероятность того, что главный приз в один миллиард рублей достанется одному участнику составлял более 60%. При этом с вероятностью 40% главный приз могли разделить пополам двое или более человек.

Читайте также:

Башкирию назвали регионом с наибольшим количеством выигрышей в лотерею

Кондуктор из РФ выиграла в лотерею миллион рублей

Москвичка вышла купить мёд и выиграла в лотерею 100 миллионов рублей
#лотерея
#россияне
#билет
#человек
#приз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не Багдад, но всё спокойно»: В МВД отчитались о происшествиях в Новый год
МВД: Новогодняя ночь в России прошла без происшествий
01 января 2025, 18:36

Дмитрий Шаробаров и Ирина Волк (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Празднование наступления нового 2025 года в России обошлось без каких-либо чрезвычайных происшествий. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
В ночь с 31 декабря на 1 января в России прошло около трёх с половиной тысяч праздничных мероприятий, написала спикер МВД в своём телеграм-канале. Участие в массовых празднествах приняли около 2,2 миллионов человек. К обеспечению порядка во время гуляний обеспечивали свыше 41,3 тысячи правоохранителей.

Ирина Волк отметила, что вместе с кадровыми сотрудниками полиции за тем, чтобы никакие эксцессы не мешали праздничному настроению граждан, следили также бойцы Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности (на манер добровольной народной дружины — ДНД — времён СССР), а также представители частных охранных структур.

Читайте также:

В Москве задержали 17 человек, заработавших 10 млрд руб на нелегальных играх

Волк: дефицит личного состава МВД составляет почти 20%

Из России выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов
#мвд
#ночь
#ссср
#человек
#ирина волк
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате