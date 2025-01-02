Екатеринбуржец «летел» по дороге верхом на елке, привязанной к Audi

Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван большим количеством пиротехники или заложенной бомбой. Об этом он написал в своем посте в X, отметив, что телеметрия транспортного средства не указывала на технические проблемы в момент инцидента.