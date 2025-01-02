Екатеринбуржец «летел» по дороге верхом на елке, привязанной к Audi

Фото: iStock/Tyler Tomasek
В центре Екатеринбурга очевидцы засняли, как мужчина, сидя на елке, привязанной к автомобилю Audi, пронесся по улицам города на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Кстати эти же, недалёкого ума товарищи, на большой скорости, с привязанной к машине человеком на ёлке, пронеслись по центру города, запуская салют», — подписали в канале под видео, на котором показан летящий верхом на елке по проезжей части человек, ссылаясь на прошлый пост.
По данным очевидцев, ранее участники мероприятия запускали фейерверки прямо из машин и дрифтили вокруг них.
Если точнее, то «умники» устроили феерическое шоу возле одного из аутлетов города. Пикап, иномарки с гирляндами и мощные салюты стали частью зрелища. Основная часть фейерверков запускалась из кузова автомобиля, а также была расставлена по кругу для создания зоны контролируемого заноса.
Несмотря на потенциальную опасность, которую представляют эти действия, никто пока не пострадал и официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
Читайте также:
Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
«Сердюков далеко не на ее уровне»: возможно ли счастье в паре, если Бородина зарабатывает в 30 раз больше жениха?
Байден рассказал о виновнике теракта в Новом Орлеане
Мария Моисеева