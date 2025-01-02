«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Отец и мать в возрасте около 40 лет предстали перед судом в Тонгерене, Бельгия, в прошлом месяце за изнасилование четырех дочек. Самой младшей из пострадавших было 12 лет, самой старшей — 21 год. Одна из девочек была родным ребенком отца, другие три были кровно связаны с матерью. Об этом пишет Mirror UK 23 декабря 2024 года.
У отца семейства была ненормальная фиксация на «сексе втроем», и они с женой часто нанимали проституток для исполнения этой мечты. Однако в один момент с деньгами стало туго. Примерно с января 2022 года мужчина начал насиловать дочерей с согласия матери, поскольку не мог оплатить секс-услуги.
Суд сообщает, что женщина забирала девочек из спальни и отводила к своему партнеру. В среднем в день происходило по 9 изнасилований, причем в некоторых принимала активное участие сама мать.
Фото: iStock/Farion_O
Надругательства над детьми выполнялись с четким планом и расчетом: девочек спаивали, давали им миорелаксанты, чтобы жертвы не могли свободно двигаться и вырываться. Помимо этого в доме было много смазки для любого типа насилия, которое могло прийти в голову отцу.
Более юным сестрам твердили совершенно дикие вещи. Одну девочку убедили, что ранняя сексуальная практика в семье откроет путь к успешным отношениям, другая верила, что секс с приемным отцом поможет потерять вес. За отказ от участия в оргии детей грозились вышвырнуть на улицу.
В личных переписках семьи отмечается, что мать активно манипулировала девочками.
Ночью 30 декабря 2023 две младшие дочери сумели сбежать на велосипедах и рассказали властям о домашних ужасах. Отмечается, что девочки были в ранах и синяках. Позже у всех четырех детей также обнаружились инфекции, которые передаются сексуальным путем — одна из них хламидиоз.
Отца-насильника приговорили к 15 годам в тюрьме, в то время как мать проведет за решеткой лишь 13 лет. При оглашении наказания в суде отметили, что жестокие родители-педофилы относились к четырем девочкам как к «бесплатным секс-рабыням», пользуясь «семейной связью», чтобы удовлетворять свои потребности.
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Педофил снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
Суд сообщает, что женщина забирала девочек из спальни и отводила к своему партнеру. В среднем в день происходило по 9 изнасилований, причем в некоторых принимала активное участие сама мать.
Фото: iStock/Farion_O
Надругательства над детьми выполнялись с четким планом и расчетом: девочек спаивали, давали им миорелаксанты, чтобы жертвы не могли свободно двигаться и вырываться. Помимо этого в доме было много смазки для любого типа насилия, которое могло прийти в голову отцу.
Более юным сестрам твердили совершенно дикие вещи. Одну девочку убедили, что ранняя сексуальная практика в семье откроет путь к успешным отношениям, другая верила, что секс с приемным отцом поможет потерять вес. За отказ от участия в оргии детей грозились вышвырнуть на улицу.
В личных переписках семьи отмечается, что мать активно манипулировала девочками.
«Если вы не согласитесь, то разрушите нашу семью!» — убеждала дочек безнравственная женщина, пытаясь выставить их «злодейками» за то, что те «смеют» переживать о происходящем.Фото: iStock/monkeybusinessimages
Ночью 30 декабря 2023 две младшие дочери сумели сбежать на велосипедах и рассказали властям о домашних ужасах. Отмечается, что девочки были в ранах и синяках. Позже у всех четырех детей также обнаружились инфекции, которые передаются сексуальным путем — одна из них хламидиоз.
Отца-насильника приговорили к 15 годам в тюрьме, в то время как мать проведет за решеткой лишь 13 лет. При оглашении наказания в суде отметили, что жестокие родители-педофилы относились к четырем девочкам как к «бесплатным секс-рабыням», пользуясь «семейной связью», чтобы удовлетворять свои потребности.
Читайте также:
В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии на флоте
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Мария Моисеева