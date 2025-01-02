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«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Отец и мать в возрасте около 40 лет предстали перед судом в Тонгерене, Бельгия, в прошлом месяце за изнасилование четырех дочек. Самой младшей из пострадавших было 12 лет, самой старшей — 21 год. Одна из девочек была родным ребенком отца, другие три были кровно связаны с матерью. Об этом пишет Mirror ​UK 23 декабря 2024 года.
У отца семейства была ненормальная фиксация на «сексе втроем», и они с женой часто нанимали проституток для исполнения этой мечты. Однако в один момент с деньгами стало туго. Примерно с января 2022 года мужчина начал насиловать дочерей с согласия матери, поскольку не мог оплатить секс-услуги.

​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
Суд сообщает, что женщина забирала девочек из спальни и отводила к своему партнеру. В среднем в день происходило по 9 изнасилований, причем в некоторых принимала активное участие сама мать.

Фото: iStock/Farion_O

Надругательства над детьми выполнялись с четким планом и расчетом: девочек спаивали, давали им миорелаксанты, чтобы жертвы не могли свободно двигаться и вырываться. Помимо этого в доме было много смазки для любого типа насилия, которое могло прийти в голову отцу.

Более юным сестрам твердили совершенно дикие вещи. Одну девочку убедили, что ранняя сексуальная практика в семье откроет путь к успешным отношениям, другая верила, что секс с приемным отцом поможет потерять вес. За отказ от участия в оргии детей грозились вышвырнуть на улицу.

В личных переписках семьи отмечается, что мать активно манипулировала девочками.

«Если вы не согласитесь, то разрушите нашу семью!» — убеждала дочек безнравственная женщина, пытаясь выставить их «злодейками» за то, что те «смеют» переживать о происходящем.
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ночью 30 декабря 2023 две младшие дочери сумели сбежать на велосипедах и рассказали властям о домашних ужасах. Отмечается, что девочки были в ранах и синяках. Позже у всех четырех детей также обнаружились инфекции, которые передаются сексуальным путем — одна из них хламидиоз.

Отца-насильника приговорили к 15 годам в тюрьме, в то время как мать проведет за решеткой лишь 13 лет. При оглашении наказания в суде отметили, что жестокие родители-педофилы относились к четырем девочкам как к «бесплатным секс-рабыням», пользуясь «семейной связью», чтобы удовлетворять свои потребности.

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#дети
Екатеринбуржец «летел» по дороге верхом на елке, привязанной к Audi
02 января 2025, 05:07

Фото: iStock/Tyler Tomasek

В центре Екатеринбурга очевидцы засняли, как мужчина, сидя на елке, привязанной к автомобилю Audi, пронесся по улицам города на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Кстати эти же, недалёкого ума товарищи, на большой скорости, с привязанной к машине человеком на ёлке, пронеслись по центру города, запуская салют», — подписали в канале под видео, на котором показан летящий верхом на елке по проезжей части человек, ссылаясь на прошлый пост.



По данным очевидцев, ранее участники мероприятия запускали фейерверки прямо из машин и дрифтили вокруг них.

Если точнее, то «умники» устроили феерическое шоу возле одного из аутлетов города. Пикап, иномарки с гирляндами и мощные салюты стали частью зрелища. Основная часть фейерверков запускалась из кузова автомобиля, а также была расставлена по кругу для создания зоны контролируемого заноса.

Несмотря на потенциальную опасность, которую представляют эти действия, никто пока не пострадал и официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

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#екатеринбург
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Байден рассказал о виновнике теракта в Новом Орлеане
Байден: виновник теракта в Новом Орлеане записал видео с угрозами
02 января 2025, 04:48

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане, штат Луизиана, произошло нападение на людей, пришедших на праздничные гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу, после чего открыл по людям огонь. Президент США Джо Байден заявил, что исполнитель теракта многие годы служил в американской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Личность нападавшего была установлена полицией.

Байден уточнил, что подозреваемый, 42-летний Шамсуд Дин Джаббар из Техаса, был резервистом сухопутных войск до недавнего времени. За несколько часов до атаки он опубликовал видео, в котором заявил, что вдохновлялся ИГИЛ* и выразил намерение убивать.

Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя дополнительные обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что в Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.

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Расстрелявший 10 людей в Черногории умер от попытки суицида
02 января 2025, 02:48

Фото: iStock/Alex_Schmidt

В Черногории подозреваемый в массовой стрельбе в городе Цетинье, Ако Мартинович, скончался. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
По данным ведомства, он получил смертельные травмы головы во время попытки суицида.

«Полицейская операция была успешно проведена. Таким образом, данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — передает ТАСС слова главы МВД Черногории в ходе экстренной пресс-конференции.
Мужчина был доставлен в клинический центр, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Мотивы действий предполагаемого преступника пока остаются неизвестными. Как уточнили в МВД, семья Мартиновича описала его как «социально девиантного человека».

Ранее стало известно, что в число пострадавших из-за стрельбы в Черногории выросло до 10 человек. В числе жертв были дети 11 и 7 лет, а также некоторые члены семьи убийцы. Мартинович пытался скрыться после того, как расстрелял толпу в местном баре.

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#стрельба
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В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина запустил салют в толпе прохожих
02 января 2025, 02:33

Фото: iStock/arun india

В Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.
Нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан полиции, сообщили в ТАСС пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. «Фонтанка» уточняет, что мужчина поджег петарду 1 января. Он плохо понимал, что делает.

В ведомстве напомнили, что использование пиротехники I–III классов в общественных местах, включая парки, стадионы, детские площадки и скверы, запрещено.

В Санкт-Петербурге для запуска фейерверков предусмотрено всего 39 специальных площадок, а временные ограничения действуют с 22:00 до 08:00. Исключение делается только в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Ранее сообщалось, что советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис.

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Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Маск: Cybertruck в Лас-Вегасе мог взорваться из-за бомбы или пиротехники
02 января 2025, 02:17

Фото: iStock/Angel Di Bilio

Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван большим количеством пиротехники или заложенной бомбой. Об этом он написал в своем посте в X, отметив, что телеметрия транспортного средства не указывала на технические проблемы в момент инцидента.
«Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — заявил Маск.
Взрыв электрокара Сybertruck произошел 1 января возле отеля Trump International. В результате него погиб один человек, находившийся в машине. Еще семь людей получили травмы. Причины взрыва расследуются, но версия о внешнем воздействии пока рассматривается как основная.

Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.

В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.

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Во Франции сожгли почти тысячу машин в новогоднюю ночь, сотни человек были задержаны
BFMTV: в новогоднюю ночь во Франции сожгли 984 машины, 420 человек задержали
02 января 2025, 00:15

Фото: iStock/c-foto

В новогоднюю ночь во Франции было сожжено 984 автомобиля, а 420 человек задержаны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. Из них 310 человек были помещены под стражу.
Инциденты сопровождались запуском фейерверков, в том числе в сторону полицейских и пожарных.

Среди пострадавших оказалась двухлетняя девочка из Лиона: зажженный фейерверк попал в ее коляску, причинив травмы лица и глаз. Еще один человек находится в критическом состоянии после инцидента с пиротехникой.

Праздничные меры безопасности включали привлечение порядка 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов по всей Франции, из них около 10 тысяч дежурили в Париже и прилегающем регионе.

Глава МВД Франции Бруно Ретайо ранее призвал службы безопасности сохранять повышенную бдительность из-за террористической угрозы и международной напряженности.

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#травмы
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#франция
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Возросло число погибших от теракта в Новом Орлеане
ABC News: число погибших от теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15
01 января 2025, 23:39

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек, сообщает ABC News со ссылкой на члена палаты представителей США Троя Картера. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.
Согласно полицейскому бюллетеню штата Луизиана, полученному Associated Press, следователи изучают видеозапись, на которой видно, как трое мужчин и женщина устанавливают самодельное взрывное устройство на автомобиль.

Расследование инцидента продолжается, правоохранительные органы собирают данные о подозреваемых и возможных мотивах преступления.

Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.

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Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане

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#сша
#автомобиль
#больницы
#расследование
#грузовик
#инцидент
#джо теракт
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SHOT: семь человек умерли в результате стрельбы в кафе Черногории, среди них дети
01 января 2025, 23:12

Фото: iStock/A_N

В городе Цетине, Черногория, вооружённый мужчина открыл огонь в местном баре, убив семь человек, включая детей 11 и 7 лет, и ранив ещё четверых. Об этом сообщает SHOT.
Нападавший, идентифицированный как Ацо Мартинович, скрылся с места преступления, после того как расстрелял толпу. По данным местной полиции, ранее он уже задерживался за незаконное хранение оружия.

Предварительной причиной трагедии называют личную неприязнь и ссору. Правительство Черногории объявит трёхдневный траур в память о жертвах нападения. Поисковые операции по задержанию подозреваемого продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют.

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Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
#трагедия
#инцидент
#мужчина
#соболезнования
#убийство
#стрельба
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Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
01 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ Meyer & Meyer

Следователи в Соединённых Штатах Америки установили личность исполнителя теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана), по итогам которого погибли не менее 10 человек, сообщил телеканал CBS.
По информации телеканала, подозреваемого зовут Шамсуд Дин Джаббар (Shamsud Din Jabbar). Данные подтвердили два федеральных чиновника.

Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что виновнику происшествия было 42 года. Телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника уверяет, что мужчина был гражданином Соединённых Штатов Америки.

Ранее телеканал Fox News передавал, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
#сша
#теракт
#мужчина
#происшествия
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