Раскрыли подробности о состоянии напарника Наговициной
Напарник погибшей альпинистки Натальи Наговициной, Роман Мокринский, сумел восстановиться после трагических событий на пике Победы.
Об этом KP.RU сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александр Яковенко.
По его словам, в день происшествия на вершину поднялись четверо альпинистов: Наговицина, Мокринский и два иностранных спортсмена — немец и итальянец. Во время спуска Наталья получила серьезную травму — перелом ноги.
Яковенко отметил, что первую помощь ей смог оказать только Мокринский, так как остальные участники группы уже спустились ниже. Роман отправился в лагерь за помощью, но, к сожалению, спасти Наталью не удалось — ее тело осталось на вершине. При этом сам Мокринский также получил серьезные обморожения конечностей.
Яковенко подчеркнул, что спасение Романа можно считать настоящим чудом и добавил, что сейчас с его здоровьем все в порядке, а сам альпинист уже вернулся к работе.
12 августа Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии на высоте более 7000 метров. Спустя три недели операцию по эвакуации пришлось прекратить. 2 сентября дрон подтвердил, что Наговицина уже мертва.
