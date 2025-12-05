Раскрыли подробности о состоянии напарника Наговициной

05 декабря 2025, 14:45

KP.RU: Напарник Наговициной Мокринский восстановился после пика Победы

Фото: istockphoto/Solovyova

Напарник погибшей альпинистки Натальи Наговициной, Роман Мокринский, сумел восстановиться после трагических событий на пике Победы.