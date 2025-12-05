Ненавидящую армян жительницу Ярославля арестовали

05 декабря 2025, 13:52

Readovka: Ненавидящую армян жительницу Ярославля Лилит Мстоян арестовали

Фото: istockphoto/blinow61

В Ярославле арестовали Лилит Мстоян, которая на протяжении длительного времени провоцировала местных жителей своими выходками.