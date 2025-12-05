Ненавидящую армян жительницу Ярославля арестовали
В Ярославле арестовали Лилит Мстоян, которая на протяжении длительного времени провоцировала местных жителей своими выходками.
Как пишет Readovka, она угрожала учительнице расправой из-за плохой оценки её дочери и выражала ненависть к армянам, а также обвинялась в мошенничестве в отношении азербайджанских предпринимателей.
Лилит, которая называет себя курдкой, открыла кафе в центре города, но её бизнес стал источником постоянных жалоб от жильцов многоквартирного дома. Люди недовольны неприятными запахами, дымом и шумом, исходящими от заведения. Несмотря на это, ей удавалось избегать последствий.
В июне 2024 года один из азербайджанских предпринимателей заявил, что поставлял восточные сладости в её кафе, но вместо оплаты получал лишь обещания. В результате подали заявление, но дальнейшие шаги по делу остаются неизвестными.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное производство против Лилит Мстоян за её провокационные действия и угрозы.
