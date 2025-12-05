Истринский суд Подмосковья не рассмотрел жалобу адвоката рехаба в МО
Истринский городской суд Московской области оставил без рассмотрения апелляционную жалобу адвоката владелицы реабилитационного центра в Подмосковье Анны Хоботовой, обвиняемой в ряде преступлений.
Как сообщили в судебной пресс-службе, 28 ноября 2025 года инстанция избрала в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинениям в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также незаконном лишении свободы.
2 декабря 2025 года в суд поступила апелляционная жалоба защитника Хоботовой с просьбой восстановить пропущенный процессуальный срок для её подачи. Однако там отказали в удовлетворении этого ходатайства, и жалобу оставили без рассмотрения.
Кроме того, в инстанцию подали две апелляционные жалобы от защитников одного из сотрудников реабилитационного центра. Они утверждают о необоснованности предъявленного обвинения и отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих его причастность к инкриминируемым преступлениям.
Ранее местные жители сообщали о жестоких методах работы реабилитационного центра «Антонов PRO» в Подмосковье.
