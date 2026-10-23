«Прут напропалую»: Раскрыли причину агрессии медведей по отношению к людям

23 октября 2026, 13:42

Охотник Архипов: медведи могут быть злыми из-за паразитарных заболеваний

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

Паразитарные заболевания могут провоцировать агрессивное поведение медведей и их нападения на людей. Об этом KP.RU рассказал потомственный охотник Роман Архипов.





По его словам, за последние пять лет ему практически не встречались здоровые медведи — при разделке добытых животных он неоднократно обнаруживал большое количество паразитов. Архипов считает, что заболевания могут влиять на поведение хищников, делая их более агрессивными и менее осторожными.





«Больные медведи худые и очень злые. Вот и кидаются на собак, людей, в дома лезут. Обычно медведь идет за человеком и, чуя от него опасность, сразу убегает. А эти прут напропалую, не боятся ничего», — рассказал охотник.