Медведь в Приангарье пытался проникнуть в школу по водосточной трубе
В селе Залог Качугского района Иркутской области медведь дважды за полмесяца выходил к людям, а в ночь на один из дней добрался до школы. Как сообщил Народный фронт Иркутской области в мессенджере «Макс», хищника привлекли запахи из школьной столовой.
Медведь серьёзно повредил крыльцо здания, разворотив его и вырвав замок. Затем зверь попытался забраться внутрь школы. Он начал карабкаться по водосточной трубе, но та не выдержала его веса и обрушилась, после чего медведь упал на землю. Испугавшись шума, животное бросилось к домам и даже скреблось в окна одной из местных жительниц.
Справиться с угрозой помогли сторож школы и кочегар — последний был опытным охотником. Мужчины смогли догнать медведя за пределами села, где его ликвидировали.
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