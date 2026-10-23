Медведь в Приангарье пытался проникнуть в школу по водосточной трубе

23 октября 2026, 06:42

Фото: iStock/USO

В селе Залог Качугского района Иркутской области медведь дважды за полмесяца выходил к людям, а в ночь на один из дней добрался до школы. Как сообщил Народный фронт Иркутской области в мессенджере «Макс», хищника привлекли запахи из школьной столовой.