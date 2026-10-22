В ХМАО на трассе погибла медведица с детенышем

22 октября 2026, 19:14

В Югре на трассе погибла медведица с медвежонком

Фото: istockphoto/DrDjJanek

В ХМАО на трассе погибли медведица и ее медвежонок. Об этом сообщает региональный природнадзор.





По информации ведомства, медвежонок вышел к дороге — вероятно, его привлек запах еды, оставленной людьми недалеко от обочины. В этот момент его сбил автомобиль, животное погибло. После этого в течение трех дней медведица находилась рядом с детенышем, не подпускала к нему людей и пыталась оттащить его от трассы в кусты.





«Три дня животное боролось за то, что уже нельзя было вернуть… Эта немая, отчаянная борьба стала потрясением для всех, кто оказался рядом», — рассказали в ведомстве.