На Урале медведица устроила «ревизию» около кафе
В Ивделе Свердловской области медведица с медвежонком устроили «ревизию» мусорного бака возле кафе. Инцидент произошел 18 октября, сообщает E1.ru.
По словам очевидцев, хищники перевернули бак и начали искать еду, не обращая внимания даже на свет фар припаркованного рядом автомобиля. Некоторые местные жители также рассказали, что видели рядом с медведицей волков и лосей. Подкрепившись, медведица с детенышем направились в сторону микрорайона частного сектора «Кордон», откуда затем ушли в тайгу.
Официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых отметил, что поскольку визит к людям не остался для животных без еды, существует большая вероятность их возвращения. Чтобы предотвратить конфликт и обезопасить людей, полиция проинформировала сотрудников охотнадзора о хищниках для оформления лицензий на урегулирование ситуации. На текущий момент в Ивдельском округе уже «урегулирована обстановка» с десятью косолапыми, вышедшими к населенным пунктам, добавил Горелых.
Ранее медведь «явился на прием» в больницу за конфетами. Животное прошло через приемное отделение.
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