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На Урале медведица устроила «ревизию» около кафе

В Ивделе медведица с медвежонком разворотила мусорный бак у кафе
Фото: istockphoto/Tadoma

В Ивделе Свердловской области медведица с медвежонком устроили «ревизию» мусорного бака возле кафе. Инцидент произошел 18 октября, сообщает E1.ru.



По словам очевидцев, хищники перевернули бак и начали искать еду, не обращая внимания даже на свет фар припаркованного рядом автомобиля. Некоторые местные жители также рассказали, что видели рядом с медведицей волков и лосей. Подкрепившись, медведица с детенышем направились в сторону микрорайона частного сектора «Кордон», откуда затем ушли в тайгу.

Официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых отметил, что поскольку визит к людям не остался для животных без еды, существует большая вероятность их возвращения. Чтобы предотвратить конфликт и обезопасить людей, полиция проинформировала сотрудников охотнадзора о хищниках для оформления лицензий на урегулирование ситуации. На текущий момент в Ивдельском округе уже «урегулирована обстановка» с десятью косолапыми, вышедшими к населенным пунктам, добавил Горелых.

Ранее медведь «явился на прием» в больницу за конфетами. Животное прошло через приемное отделение.

Никита Кротов

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