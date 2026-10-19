На Урале медведица устроила «ревизию» около кафе

19 октября 2026, 21:58

В Ивделе медведица с медвежонком разворотила мусорный бак у кафе

Фото: istockphoto/Tadoma

В Ивделе Свердловской области медведица с медвежонком устроили «ревизию» мусорного бака возле кафе. Инцидент произошел 18 октября, сообщает E1.ru.