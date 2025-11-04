Рудковская рассказала о состоянии попавшего в больницу сына
Рудковская рассказала, что состояние госпитализированного сына стабилизировалось
Продюсер Яна Рудковская рассказала новые подробности о здоровье 12-летнего сына Александра Плющенко, которого ранее госпитализировали после шоу. Её слова приводит Sport24.
По словам Рудковской, состояние фигуриста стабилизировалось, температура снизилась до 37 градусов.
«Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка», – отметила продюсер.
Она также добавила, что Александр самостоятельно решил выступать в ледовом шоу, несмотря на высокую температуру.
Ранее, 3 ноября, сообщалось, что мальчику стало плохо после участия в ледовом шоу в честь 43-летия отца – Евгения Плющенко. В постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений – короля. После проката его увезли на скорой в больницу.