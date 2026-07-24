Раскрыт главный мешающий восстановлению в отпуске фактор

24 июля 2026, 13:34

Психолог Эспассандим призвала не думать о работе в отпуске ради восстановления

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Некоторые люди жалуются на то, что за время отпуска они не успевают отдохнуть. Об этом сообщила психолог Тереза Эспассандим в беседе с изданием Sapo.