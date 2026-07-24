Раскрыт главный мешающий восстановлению в отпуске фактор
Некоторые люди жалуются на то, что за время отпуска они не успевают отдохнуть. Об этом сообщила психолог Тереза Эспассандим в беседе с изданием Sapo.
По словам эксперта, мысли о работе мешают полноценному отдыху. Психолог рекомендовала не зацикливаться на рабочих вопросах, чтобы отпуск был действительно эффективным. Эспассандим подчеркнула, что даже одно сообщение или уведомление может мгновенно вернуть мозг в рабочий режим.
С точки зрения специалиста, способность полностью отключиться от работы имеет ключевое значение для восстановления как психологического, так и физического состояния. Кроме того, привычка полностью забывать о рабочих обязанностях во время отпуска может иметь долгосрочные положительные последствия, заключила она.
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