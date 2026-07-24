Стало известно, можно ли взять отпуск на 28 дней подряд

24 июля 2026, 11:20

Директор Богданова-Шемраева: россияне могут взять отпуск на 28 дней подряд

Фото: iStock/Pla2na

Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней подряд, если дни отдыха были заранее согласованы и внесены в график отпусков. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.