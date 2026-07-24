Стало известно, можно ли взять отпуск на 28 дней подряд
Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней подряд, если дни отдыха были заранее согласованы и внесены в график отпусков. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Работник имеет право использовать его целиком или разделить на части, при условии согласия обеих сторон.
Если в утвержденный график уже включен отпуск продолжительностью 28 дней, работодатель не может в одностороннем порядке изменить его длительность или обязать сотрудника делить отдых на несколько частей. После утверждения график становится обязательным как для работника, так и для работодателя, отметила Богданова-Шемраева.
По её словам, если сотрудник желает уйти в отпуск вне графика или обращается с такой просьбой перед началом отдыха, начальник может предложить альтернативные даты, если отсутствие работника может повлиять на работу организации. Эксперт подчеркнула, что в исключительных случаях запланированный отпуск может быть перенесен по соглашению с работником, если его отсутствие может существенно сказаться на деятельности организации.
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