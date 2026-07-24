В Госдуме сообщили, кто может оформить больничный по уходу за ребенком
Больничный при болезни ребенка может взять не только родитель, но и другие близкие родственники. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев.
Один из членов семьи, родственник, опекун или попечитель, фактически ухаживающий за ребенком, имеет право получить больничный лист для ухода за ним. Это может быть, например, мать, отец, бабушка, дедушка или работающий брат или сестра, пояснил депутат.
Для получения пособия необходимо, чтобы лицо было застраховано по обязательному социальному страхованию и нуждалось в освобождении от работы на время ухода за ребенком. По словам парламентария, количество оплачиваемых дней больничного зависит от возраста ребенка. Для детей до семи лет лимит составляет до 60 дней в год (до 90 дней при тяжелых заболеваниях из перечня Минздрава), от 7 до 15 лет — до 45 дней в год, причем один больничный не может быть больше 15 дней.
Если ребенку от 15 до 18 лет, то максимальный срок больничного — до 30 дней в год. Для детей-инвалидов до 18 лет предусмотрено до 120 дней больничного в год. Для детей с ВИЧ-инфекцией или онкологическими заболеваниями ограничений по количеству оплачиваемых дней нет, уточнил депутат.
Селезнев отметил, что если ребенок младше восьми лет, то больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка, независимо от страхового стажа.
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