В Госдуме сообщили, кто может оформить больничный по уходу за ребенком

24 июля 2026, 10:04

Депутат Селезнев: больничный по уходу за детьми может взять близкий родственник

Фото: iStock/humonia

Больничный при болезни ребенка может взять не только родитель, но и другие близкие родственники. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев.