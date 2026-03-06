Раскрыт главный страх мужчин перед 8 Марта
Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова рассказала о страхах мужчин перед 8 Марта. Об этом информирует «Лента.ру».
Они переживают не о стоимости букета, а о его внешнем виде. Парни долго выбирают цветы, сравнивают варианты и уточняют оттенки. Важно, чтобы букет выглядел уместно и не казался случайным. При этом многие боятся переборщить с выбором, ведь слишком вычурный подарок может смутить женщину.
Котельникова отметила, что мужчины часто выбирают классические варианты — тюльпаны или розы в пастельных тонах. Также они опасаются, что букет будет недостаточным по объему. Это приводит к тому, что в этот день женщины получают охапки тюльпанов или корзины роз вместо аккуратных композиций. Кроме того, мужчины сталкиваются с трудностями при выборе цветов для разных женщин в своей жизни. Они хотят избежать ошибок, например, не принести страстные красные розы маме или слишком нейтральные цветы супруге.
Читайте также: