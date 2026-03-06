Раскрыт главный страх мужчин перед 8 Марта

06 марта 2026, 07:26

Флорист Котельникова: Мужчины боятся, что букет на 8 Марта покажется скромным

Фото: iStock/barol16

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова рассказала о страхах мужчин перед 8 Марта. Об этом информирует «Лента.ру».