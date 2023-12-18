Раскрыт главный вред от мозговых имплантов

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Ученые из Университета Голуэя в Ирландии обнаружили основную проблему, связанную с мозговыми имплантами: они наносят вред окружающим нейронам, что со временем приводит к потере их функциональности. Исследование результатов было опубликовано в журнале Advanced Science.
Исследователи в области нейробиологии выявили, что клетки мозга чрезвычайно чувствительны к микродвижениям, связанным с обычными физиологическими процессами, такими как дыхание или сердечные ритмы.
В случае имплантации твердого металлического или пластикового устройства в мягкие ткани, эти микродвижения способствуют трению и воспалению нервных тканей вокруг имплантата, приводя к гибели клеток и образованию рубцов.
Для защиты от таких повреждений, клетки мозга создают пузырь, заполненный жидкостью, который предотвращает прямой контакт с чужеродным объектом. Этот пузырь оберегает нейроны от повреждений, но, к сожалению, препятствует нормальной работе устройства.
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В случае имплантации твердого металлического или пластикового устройства в мягкие ткани, эти микродвижения способствуют трению и воспалению нервных тканей вокруг имплантата, приводя к гибели клеток и образованию рубцов.
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Артем Кузьмин