Раскрыт модный тренд предстоящего лета
Who What Wear назвали выбеленные джинсы самыми модными на лето
Главным трендом предстоящего лета станут выбеленные джинсы. Об этом сообщил портал Who What Wear.
По данным издания, светлые брюки из денима появились в новых коллекциях многих люксовых и массмаркетовых брендов. Креативный директор модного дома Dior Джонатан Андерсон уделил этой модели особое внимание и представил сразу несколько вариантов. Певицу Майли Сайрус уже заметили в подобных джинсах на показе.
Редакторы Who What Wear назвали эту вещь расслабленной и базовой. По их мнению, такие джинсы подойдут почти к любому гардеробу и будут хорошо смотреться с кедами, балетками или туфлями на низком каблуке.
