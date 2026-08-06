Раскрыт надёжный способ защитить покупателей жилья от «схемы Долиной»

06 августа 2026, 16:09

Брокер Ракута: для заключения сделок с жильём надо привлекать врачей

Фото: iStock/AndreyPopov

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута выступил с инициативой ужесточить законодательство, регулирующее сделки с недвижимостью, в которых участвуют пожилые граждане. В беседе с NEWS.ru он заявил, что такие изменения могли бы стать дополнительной защитой от мошеннических действий, в том числе связанных с так называемой «схемой Долиной».