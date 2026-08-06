Раскрыт надёжный способ защитить покупателей жилья от «схемы Долиной»
Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута выступил с инициативой ужесточить законодательство, регулирующее сделки с недвижимостью, в которых участвуют пожилые граждане. В беседе с NEWS.ru он заявил, что такие изменения могли бы стать дополнительной защитой от мошеннических действий, в том числе связанных с так называемой «схемой Долиной».
По мнению эксперта, для продавцов старше 50 лет следует предусмотреть обязательное нотариальное оформление договоров купли-продажи жилья. Кроме того, он предложил проводить такие сделки с участием врача, который сможет подтвердить состояние человека и его способность осознанно принимать решения.
Ракута также считает необходимым законодательно закрепить ответственность продавца за собственные действия, если сделка была проведена с соблюдением всех юридических требований. По его словам, именно такой подход позволит исключить возможность применения мошеннических схем при продаже квартир.
Эксперт также подчеркнул, что если сделка была совершена юридически без нарушений, то ответственность за принятое решение должен нести сам продавец. При этом, по его словам, возлагать финансовую ответственность за действия собственника на нотариусов, юристов или риелторов было бы неправильно.
По мнению Ракуты, четкое законодательное регулирование подобных сделок позволит сократить количество спорных ситуаций и обеспечить дополнительную защиту граждан от мошенничества при продаже недвижимости.
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