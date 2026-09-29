Раскрыт простой способ усиления пользы овощей
Добавление цельных яиц к овощам может существенно улучшить усвоение содержащихся в них каротиноидов — полезных растительных соединений, необходимых в том числе для здоровья глаз. Результаты исследования опубликовал журнал Food & Function.
Всего в эксперименте участвовали 17 женщин. Они проходили два этапа контролируемого питания: в одном случае ели приготовленное овощное блюдо отдельно, в другом добавляли 100 граммов приготовленных цельных яиц.
Овощи содержали 27 миллиграммов каротиноидов, а сами яйца — примерно 0,5 миллиграмма. После приема пищи специалисты на протяжении десяти часов брали образцы крови и отслеживали, как эти вещества попадали в организм.
Как выяснилось, с яйцами усвоение каротиноидов из блюда возрастало почти в три-четыре раза. В связи с этим эффект нельзя объяснить только небольшим количеством этих веществ в самих яйцах.
Каротиноиды — это группа растительных пигментов. В их числе, например, лютеин, зеаксантин и бета-каротин. Они отличаются антиоксидантными свойствами, а некоторые важны для поддержания зрения. Авторы работы также провели эксперимент с витамином D, но не нашли подтверждений, что яйца повышают его усвоение из овощного блюда.
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