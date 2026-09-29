Раскрыт простой способ усиления пользы овощей

29 сентября 2026, 13:08

F&F: добавление яиц к овощам улучшает усвоение содержащихся в них каротиноидов

Фото: iStock/jarabee12

Добавление цельных яиц к овощам может существенно улучшить усвоение содержащихся в них каротиноидов — полезных растительных соединений, необходимых в том числе для здоровья глаз. Результаты исследования опубликовал журнал Food & Function.