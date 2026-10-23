Раскрыт простой способ защиты почек и печени от повреждений

23 октября 2026, 18:42

F&F: Растительная диета может защищать почки и печень при гипертонии

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Растительная диета способна снижать повреждение почек и печени, связанное с повышенным артериальным давлением. Результаты исследования опубликовал журнал Food & Function.