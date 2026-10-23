Раскрыт простой способ защиты почек и печени от повреждений
Растительная диета способна снижать повреждение почек и печени, связанное с повышенным артериальным давлением. Результаты исследования опубликовал журнал Food & Function.
Ученые ставили опыты на крысах с гипертонией. Грызунов поделили на две группы: одни ели обычный корм, для других подготовили рацион, почти на треть состоявший из фруктов, овощей, орехов и бобовых. Через 24 недели часть животных из контрольной группы также перевели на растительное питание еще на 12 недель.
Специалисты выяснили, что растительная диета положительно влияла на некоторые показатели работы почек даже при сохранении высокого артериального давления. У животных уменьшался уровень мочевины в крови, а при переходе на такой рацион после долгого периода обычного питания улучшался показатель фильтрации крови почками.
Кроме того, растительная диета уменьшала уровень фермента АЛТ, повышение которого может свидетельствовать о повреждении печени. Этот эффект фиксировался как при раннем введении диеты, так и при переходе на нее через несколько месяцев.
Исследователи также выявили усиление антиоксидантной защиты почек и снижение уровня одного из воспалительных белков в печени. Это может говорить об уменьшении воспаления и повреждения тканей. По мнению авторов работы, растительная диета может защищать внутренние органы от последствий гипертонии, даже если само давление остается высоким.
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