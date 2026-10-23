Вирусолог назвала главный признак гриппа в первые часы болезни

23 октября 2026, 16:48

Вирусолог Малинникова: грипп начинается с резкой интоксикации, а не с насморка

Фото: istockphoto / simpson33

Грипп в начале заболевания проявляется резким ухудшением самочувствия и выраженной интоксикацией, а не привычными симптомами простуды. У человека возникают сильная головная боль, боли в мышцах и суставах, а также значительная слабость. Температура при этом может всего за час подняться с нормальных значений до 39 градусов.