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Вирусолог назвала главный признак гриппа в первые часы болезни

Вирусолог Малинникова: грипп начинается с резкой интоксикации, а не с насморка
Фото: istockphoto / simpson33

Грипп в начале заболевания проявляется резким ухудшением самочувствия и выраженной интоксикацией, а не привычными симптомами простуды. У человека возникают сильная головная боль, боли в мышцах и суставах, а также значительная слабость. Температура при этом может всего за час подняться с нормальных значений до 39 градусов.



Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова, передает Общественная Служба Новостей. По словам специалиста, кашель, насморк и боль в горле обычно появляются через несколько дней после начала болезни. Такая последовательность симптомов помогает отличить грипп от других вирусных инфекций.

Малинникова также предупредила, что вирус может повреждать стенки мелких сосудов и провоцировать кровоизлияния во внутренних органах и на поверхности тела. Особую осторожность следует проявлять при лечении пациентов, принимающих препараты для разжижения крови: у них могут возникать кровотечения из носа и десен, а также из прямой кишки.

Врач призвала с осторожностью назначать таким пациентам средства с витамином С, поскольку, по ее словам, он способен повышать проницаемость сосудов. Кроме того, неправильное лечение гриппа может привести к серьезным осложнениям.

Дайана Хусинова

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