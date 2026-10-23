Роскачество объяснило, как выбрать безопасную выпечку в магазине
При покупке хлеба и булочек, которые выпекают прямо в торговом зале, важно соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на внешний вид изделий. Неправильное обращение с выпечкой и нарушение условий ее хранения могут представлять опасность для здоровья.
Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель Департамента в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает Общественная Служба Новостей. По словам специалиста, брать булочки голыми руками нельзя: бактерии с кожи могут попасть на изделие и распространиться на другую выпечку на витрине. Для этого необходимо использовать специальные щипцы или одноразовые перчатки, а выбранную булочку сразу класть в отдельный пакет.
Эксперт также рекомендует проверять чистоту инвентаря. Остатки теста и крошки на щипцах, а также небрежно оставленные перчатки могут свидетельствовать о недостаточном контроле за витриной.
При выборе выпечки стоит оценить ее состояние. Хорошо пропеченная булочка не должна иметь влажных или липких участков внутри, а мякиш после нажатия должен восстанавливать форму. От изделий с трещинами, подгоревшими участками или посторонним запахом лучше отказаться.
Отдельное внимание следует уделять начинке. Выпечку с творогом, мясом или кремом необходимо хранить в холодильнике. Если такие изделия лежат на обычной полке при комнатной температуре, покупать их небезопасно. Более простым вариантом могут стать булочки с фруктами или джемом, которые менее требовательны к условиям хранения.
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