Роскачество объяснило, как выбрать безопасную выпечку в магазине

23 октября 2026, 16:30

Выпечку с творогом или мясом опасно брать не из холодильника

Фото: istockphoto / Ryzhkov

При покупке хлеба и булочек, которые выпекают прямо в торговом зале, важно соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на внешний вид изделий. Неправильное обращение с выпечкой и нарушение условий ее хранения могут представлять опасность для здоровья.