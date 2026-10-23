Россиянам рассказали, как почистить салон автомобиля самостоятельно
Почистить салон автомобиля можно самостоятельно, не обращаясь в химчистку. Регулярный уход помогает поддерживать чистоту обивки и пластика, а также сохранять привлекательный вид машины. Главное — подобрать средства с учетом материалов и правильно просушить поверхности после уборки, рассказала рассказала Общественная Служба Новостей.
Перед началом уборки рекомендуется убрать из салона личные вещи, достать коврики и пропылесосить сиденья, пол и труднодоступные места. Для работы пригодятся салфетки из микрофибры, мягкая щетка и очистители, предназначенные для разных поверхностей. Новое средство сначала следует проверить на незаметном участке.
Тканевую обивку очищают специальной пеной или мягким средством для ткани. Его наносят в небольшом количестве, осторожно обрабатывают загрязнения щеткой, а остатки убирают чистой влажной салфеткой. После этого обивку необходимо полностью высушить в проветриваемом салоне.
Для натуральной и искусственной кожи используют специальные очистители, а после высыхания натуральную кожу обрабатывают кондиционером. Агрессивные вещества, включая ацетон, аммиак и кислоты, могут повредить защитный слой. Пластиковые панели и приборную панель протирают нейтральным очистителем или слабым мыльным раствором, избегая абразивов и попадания жидкости на электронику.
Внутренние стекла очищают специальным средством и двумя салфетками: одной убирают загрязнения, второй полируют поверхность без разводов.
Для удаления неприятных запахов с тканевых поверхностей и ковриков можно использовать пищевую соду. Ее оставляют на 15–60 минут, затем тщательно убирают пылесосом. После уборки салон нужно хорошо проветрить и просушить.
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