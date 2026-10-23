Россиянам рассказали, как почистить салон автомобиля самостоятельно

23 октября 2026, 15:54

Удалить неприятный запах в салоне машины поможет пищевая сода

Фото: istockphoto / humonia

Почистить салон автомобиля можно самостоятельно, не обращаясь в химчистку. Регулярный уход помогает поддерживать чистоту обивки и пластика, а также сохранять привлекательный вид машины. Главное — подобрать средства с учетом материалов и правильно просушить поверхности после уборки, рассказала рассказала Общественная Служба Новостей.