Раскрыт секрет полумиллионной пенсии Чубайса

19 сентября 2025, 15:33

Юрист Хаминский: пенсия Чубайса в 450 тысяч рублей не совсем государственная

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в 450 тысяч рублей, вероятнее всего, не является полностью государственной. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает NEWS.ru.





Юрист выразил мнение, что значительную часть этой суммы составляют выплаты от негосударственного пенсионного фонда.





«Существуют группы граждан, для кого пенсии в РФ могут быть выше обычных. К ним относятся, например, судьи в отставке, Герои РФ. Кроме того, высокую пенсию получают бывшие госслужащие. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости может достигать 75% среднемесячного заработка», — пояснил Хаминский.