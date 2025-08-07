Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищениях на даче Чубайса

07 августа 2025, 15:45

Фигуранты дела об афере с особняком Чубайса получили до 7 лет лишения свободы

Фото: istockphoto / Vladimir Cetinski

Хамовнический суд Москвы вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, назначив им сроки лишения свободы до семи лет. Об этом 7 августа сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.