Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищениях на даче Чубайса
Хамовнический суд Москвы вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, назначив им сроки лишения свободы до семи лет. Об этом 7 августа сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Основному обвиняемому, бизнесмену и бывшему партнеру Чубайса Илье Сучкову, назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Другой обвиняемый, член федерального политического совета распущенной партии «Парнас» Муса Садаев, получил 4,5 года в колонии общего режима. Оба фигуранта не признали свою вину, в то время как еще двое обвиняемых — охранник Алексей Уляхин и директор частного охранного предприятия «Аргус» Антон Поляков — признали вину частично и были осуждены на 3 года 10 месяцев и 4,4 года соответственно.
Также стоит отметить, что гражданский иск Чубайса на сумму 65 миллионов рублей остался без рассмотрения.
