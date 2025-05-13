Экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России

Анатолий Чубайс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Об этом заявил представитель компании в арбитражном суде Москвы, передаёт РИА Новости.
«Все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени», — поделился юрист.Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано», в том числе Анатолия Чубайса.
Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»
В марте 2024 года «Роснано» подало иск к Чубайсу и семи экс-руководителям о взыскании 5,6 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Суд арестовал их активы, но частично удовлетворил последовавшее ходатайство Чубайса.
«Он (суд) оставил арест денежных средств и иного имущества в пределах суммы иска, но "за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса"», — передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что мигрант-таксист пытался изнасиловать девушку в её же подъезде в Башкирии. Инцидент произошёл в Салавате. Приезжий таксист довёз девушку до дома, а когда она практически заходила в подъезд, выскочил и бросился за ней. Камера домофона записала всё произошедшее.
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