Коллег Чубайса по «гибкому планшету» заочно арестовали за крупное мошенничество
Суд заочно арестовал экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано»
Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова и экс-гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина. Об этом сообщает ТАСС.
Фигурантам вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинения связано с хищениями при реализации проекта по созданию так называемого «планшета Чубайса» — гибкого электронного устройства для российских школьников, которое так и не было запущено в серийное производство.
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«Постановлениями Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тычинина и Удальцова. (....) Они были объявлены сначала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный», — сказал ТАСС источник из правоохранительных органов.В мае стало известно, что экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России. Он продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года.
Ранее сообщалось, что 41-летнюю москвичку осудили на четыре года за растрату почти 132 млн руб. Срок осужденная будет отбывать на общем режиме, на ее имущество наложен арест.