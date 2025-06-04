Коллег Чубайса по «гибкому планшету» заочно арестовали за крупное мошенничество

04 июня 2025, 23:23

Суд заочно арестовал экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано»

Фото: iStock/Zolnierek

Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова и экс-гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина. Об этом сообщает ТАСС.





Фигурантам вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинения связано с хищениями при реализации проекта по созданию так называемого «планшета Чубайса» — гибкого электронного устройства для российских школьников, которое так и не было запущено в серийное производство.





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«Постановлениями Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тычинина и Удальцова. (....) Они были объявлены сначала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный», — сказал ТАСС источник из правоохранительных органов.