Раскрыт снижающий риск рака у женщин рацион питания
Авторы научного обзора пришли к выводу, что средиземноморская диета, DASH-рацион и полноценное растительное питание связаны с более низкой вероятностью ряда онкологических заболеваний у женщин. Работа вышла в журнале Nutrients.
Исследователи проанализировали материалы о питании и риске рака молочной железы, колоректального рака и опухолей яичников. В центре внимания оказались не отдельные продукты, минералы или витамины, а общий пищевой профиль. Самую устойчивую связь ученые увидели в случае колоректального рака. Высокая приверженность DASH-диете и средиземноморскому меню сопровождалась более низкими показателями заболеваемости. При раке молочной железы наиболее убедительно проявил себя качественный растительный рацион с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и орехами.
Авторы отдельно подчеркнули важность состава такой еды. Сладкие продукты и пища из рафинированных ингредиентов не дают того же эффекта, что цельные растительные. По теме рака яичников сведений пока не хватает для уверенных выводов. Тем не менее исследователи считают, что продуманный рацион способен занять важное место в профилактике онкологических заболеваний у женщин.
Средиземноморская диета основана на простых и разнообразных продуктах: овощах, фруктах, бобовых, цельнозерновых, орехах, рыбе и оливковом масле как основном источнике жиров. Красное мясо, переработанные продукты, сладости и избыток соли в таком рационе обычно ограничивают. Такой подход ценят не только за возможное снижение онкологических рисков, но и за доказанную пользу для сердца, сосудов и обмена веществ. По сути, это не жесткая «диета» в привычном смысле, а долгосрочная модель питания, которую легче соблюдать без резких ограничений.
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