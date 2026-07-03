Раскрыт снижающий риск рака у женщин рацион питания

03 июля 2026, 15:50

Nutrients: Средиземноморская диета и DASH-рацион снижают риск рака у женщин

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Авторы научного обзора пришли к выводу, что средиземноморская диета, DASH-рацион и полноценное растительное питание связаны с более низкой вероятностью ряда онкологических заболеваний у женщин. Работа вышла в журнале Nutrients.