Раскрыт способ избежать похмелья с помощью «правила двух стаканов»
Избежать похмелья после застолья поможет «правило двух стаканов». Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» нарколог Андрей Тюрин.
По его словам, это поможет избежать обезвоживания. Эксперт посоветовал перед каждым тостом выпивать два больших глотка чистой воды без газа. Алкоголь действует как сильное мочегонное средство, поэтому важно предотвращать обезвоживание, которое часто становится причиной плохого самочувствия утром.
Также Тюрин рекомендовал примерно за два часа до начала праздника съесть что-то, содержащее сложные углеводы и полезные жиры, например, гречневую кашу, авокадо или бутерброд с лососем на цельнозерновом хлебе. По словам доктора, такая пища замедляет процесс всасывания алкоголя в организме.
Нарколог добавил, что стоит употреблять не более одной рюмки крепкого алкоголя или одного бокала вина в час и избегать сочетания спиртного с газированными напитками или энергетиками.
