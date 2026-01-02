Синоптик спрогнозировал снежные осадки в выходные дни в Москве
Москву в ближайшие дни ожидает потепление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В беседе с «RT» Шувалов отметил, что тёплый фронт с осадками уже прошёл Белоруссию. С середины дня 2 января снег начнётся в Москве и Подмосковье, предвещая потепление.
«В субботу (3 января. — прим. ред.) у нас будет достаточно тёплый день. Снег будет продолжаться, но уже не такой интенсивный, как сегодня и в ночь на субботу. И температура может повыситься до -1...-3 °С. То есть это довольно существенное потепление, учитывая, что у нас сегодня под утро местами -17 °С было по области», — рассказал эксперт.Синоптик подчеркнул, что к вечеру 2 января в Москве ожидается -8...-9 °C. Пик потепления — в субботу. 4 января возможен слабый снег, температура понизится до -4...-6 °C.