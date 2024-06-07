Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обвиняется в совершении хищений совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, преступления совершались через «обман и злоупотребление доверием», а также с использованием служебного положения.
Генерал-лейтенант Цоков погиб летом 2023 года в зоне специальной военной операции. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Ранее сообщалось, что Попов дал показания, разоблачающие других участников преступной группы.
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Генерал-лейтенант Цоков погиб летом 2023 года в зоне специальной военной операции. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Ранее сообщалось, что Попов дал показания, разоблачающие других участников преступной группы.
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Артем Кузьмин